Corona-Jahr: Jagd auf drei Mörder

Die Bilanz an Gewaltverbrechen im Corona-Jahr fällt teils überraschend aus.

So hatten alle ein Ansteigen von häuslicher Gewalt (an Frauen) befürchtet – aus noch nicht erklärbaren Gründen kam es ganz anders: Von den 10 Morden mit 15 Opfern war es nur eine klassische Beziehungstat nach einer Trennung oder wegen Eifersucht gepaart mit Kontrollverlust eines gekränkten Mannes.Insgesamt waren es heuer um 5 Gewaltverbrechen mit tödlichem Ende weniger als im Jahr davor, am schlimmsten waren die Terrornacht sowie der Psycho-Amoklauf einer Nepalesin, die ihre drei Kinder erstickte.