Karl Nehammer und Peter Hanke
© Instagram/karl.nehammer

"Freundschaft"

Nehammer und Hanke feiern gemeinsam Weihnachten

23.12.25, 22:46
Wenn politische Lager keine Rolle spielen.

Wien. Dieses Social-Media-Posting sorgt für Aufsehen: ÖVP und SPÖ vereint nicht im Plenarsaal, sondern im Wohnzimmer. Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Minister Peter Hanke feiern gemeinsam Weihnachten. Ein Bild, das Nehammer auf Instagram und X (ehemals Twitter) am Dienstag geteilt hat, zeigt die beiden Politiker gemütlich auf einer Couch in einem Wohnzimmer, vor ihnen je ein Glaserl Rotwein. Die Botschaft dazu: "Auf die Freundschaft, die bleibt und auf eine gute Zukunft!"

Karl Nehammer war von Dezember 2021 bis Jänner 2025 Bundeskanzler. Der 53-Jährige ist seit September Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) und unterhält offenbar noch gute Kontakte in die Politik – auch außerhalb seiner Partei. Peter Hanke wiederum ist seit April 2025 Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Davor war er Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales der Stadt Wien.

