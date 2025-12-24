So feiern wir Weihnachten

Weihnachten vereint ganz Österreich: Gefeiert wird mit Familie, Geschenken und gutem Essen. Laut einer Studie von TQS Research & Consulting & horizoom feiern neun von zehn Österreichern Weihnachten, speziell für Familien mit Kindern ist die Heilige Nacht wichtig.

Die Zeit mit der Familie macht für 87 % der Österreicher das Fest zu etwas Besonderem.

© Gettyimages

Der Weihnachtsbaum im Wandel der Zeit

Der Christbaum ist ein Fixpunkt in den meisten Wohnzimmern des Landes, laut Consumer Checks, den Reppublika für den Handelsverband durchgeführt hat. Doch diese Tradition befindet sich im Wandel: Einen klassischen Nadelbaum findet man in 57 % der Haushalte – überdurchschnittlich oft in solchen, in denen auch Kinder wohnen. Ausreißer nach unten ist auch hier Wien (43 %), während am öftesten in den niederösterreichischen und burgenländischen Haushalten die klassischen Tannen- oder Fichtenbäume zu finden sind, mit 64 %. Die Alternative zum Nadelbaum, den Baum aus Kunststoff findet man bereits in 19 % der Haushalte, am häufigsten in Wien (26 %), am seltensten in Niederösterreich und im Burgenland (11 %). In fast jedem zehnten Haushalt, in dem Weihnachten gefeiert wird (8 %) steht ein lebender Baum, in 5 % der Haushalte ein wiederverwendbarer Deko-Baum aus Metall, Holz o.ä., und 7 % verzichten ganz auf jegliche Art von Christbaum, da sie in der Weihnachtszeit nicht oder kaum zuhause sind.

Glaube. Der Besuch von Gottesdiensten spielt zu Weihnachten eine eher untergeordnete Rolle

(14 %).

Kulinarische Trendgerichte: Fondue und Raclette © Gettyimages

Kulinarik. In zwei Drittel der Familien dürfen Weihnachtskekse und festliche Mahlzeiten nicht fehlen. Ein Drittel der Österreicher bevorzugt Raclette. Im Bundesländer–Vergleich sticht Oberösterreich bei Bratwürstel mit Sauerkraut hervor: 43 % bevorzugen dieses traditionelle Gericht am Heiligen Abend. Im Westen sind Schweizer Spezialitäten wie Raclette (55 %) und Fondue (43 %) insbesondere bei den Vorarlbergern sehr beliebt sehr beliebt.

Geschenke für die Liebsten und für sich selbst

94 % beschenken ihre Liebsten. Fast jeder Zweite (49%) belohnt sich auch selbst mit Geschenken. Am liebsten beschenkt sich die Gen Z (18 bis 27 Jahre) mit 67 %, gefolgt von den Millennials (28 – 42 Jahre) mit 56 %. Bei den Baby Boomern (59 – 73 Jahre) beschenken sich nur 40 % selbst, bei den Golden Agers (73+) sind es nur 35 %.

Weihnachtslieder polarisierenDas wohl kontroverseste Weihnachtslied ist „Last Christmas“ von Wham. Der Song landet in der Befragung „Insights Austria“ sowohl bei den meistgemochten als auch bei den unbeliebtesten Songs auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz von den beliebtesten Weihnachtsliedern ist „Stille Nacht“ gefolgt von „All I want for Christmas“ von Mariah Carey. Den 2. unbeliebtesten Platz nimmt „Jingle Bells“ gefolgt von „O Tannenbaum“ ein.