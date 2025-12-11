WM-Wahnsinn: Hotelpreise bis zu 1000% explodiert

Der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mangelt es nicht an verrückten Geschichten und Kontroversen. Pünktlich zum Start der Ticket-Anmeldung folgt der nächste Wahnsinn, denn seit Bekanntgabe des Spielplans sind die Hotelpreise im Durchschnitt über 300 Prozent angestiegen!

Das ergibt eine Überprüfung von The Athletic. Verglichen wurden die billigsten Zimmer bei 96 Hotels für zwei Nächte Mitte Mai und dann drei Wochen später während der WM. Ab heute Donnerstag kann man sich nämlich für die WM-Tickets anmelden!

Der durchschnittliche Preis pro Nacht liegt umgerechnet bei 866 Euro, im Vergleich zu 250 Euro drei Wochen früher. Im Durchschnitt bedeutet das einen Preisanstieg von 328 Prozent.

Ein Anstieg in Hotelpreisen ist bei Großevents nichts Ungewöhnliches, doch das schiere Ausmaß diesmal ist es definitiv. Zum Vergleich: Bei Olympia in Paris 2024 sind die Preise zum Vergleichszeitraum im Jahr davor gerade einmal um 141 Prozent gestiegen.

Durchschnittlicher Anstieg von über 300%

Bei der WM 2026 kommt der drastische Anstieg vor allem aus Mexiko. Hier muss man sich wahrlich festhalten, denn in Mexiko-Stadt steigen die Hotelpreise innerhalb von nur drei Wochen um unglaubliche 961 Prozent!

Dort findet am 11. Juni das Eröffnungsspiel statt, nur drei der 46 in der App angegebenen Hotels waren nicht ausverkauft. Und die nicht ausgebuchten weisen einen Preisanstieg von absurden 2.373 Prozent auf - von 134 auf 3.319 Euro beim Le Meridien Mexico City Reforma gleich neben dem Azteken Stadion.

Aber auch abseits dessen ist der Anstieg bei mexikanischen Städten am größten. Ebenfalls über dem Durchschnitt liegen Monterrey (466%/Mexiko), Houston (457%/USA), Guadalajara (405%/Mexiko) und die drei US-Städte Kansas City (364%), Atlanta (344%) und San Francisco (342%).

Mexiko-Stadt (MEX): 961% Monterrey (MEX): 466% Houston (USA): 457% Guadalajara (MEX): 405% Kansas City (USA): 364% Atlanta (USA): 344% San Francisco (USA): 342% Miami (USA): 275% Seattle (USA): 261% Boston (USA): 261% Vancouver (CAN): 233% New York (USA): 228% Los Angeles (USA): 211% Philadelphia (USA): 198% Dallas (USA): 174% Toronto (CAN): 78%

ÖFB-Team-Fans greifen tief in die Tasche

Das sind natürlich schlechte Nachrichten für alle Fans des ÖFB-Teams. Denn Österreich spielt am 16. Juni in San Francisco (vs. Jordanien), am 22. Juni in Dallas (vs. Argentinien) und am 27. Juni in Kansas City (vs. Algerien). Etwas überraschend ist Dallas, trotz der Anwesenheit von Lionel Messi, mit einem Anstieg von 174% an vorletzter Stelle des Rankings.

Den geringsten Anstieg weist Toronto in Kanada auf, mit vergleichsweise gemächlichen 78 Prozent.