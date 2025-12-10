Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Kimmich-Klartext an Nagelsmann: Dieser Bayern-Star muss zur WM
© Getty

Nach 3:1-Gala

Kimmich-Klartext an Nagelsmann: Dieser Bayern-Star muss zur WM

10.12.25, 12:01
Teilen

Das klingt wie ein Auftrag an den deutschen Bundestrainer.

Nach dem 3:1-Sieg der Bayern gegen Sporting Lissabon dreht sich alles um Lennart Karl (17). Der Youngster traf in der 69. Minute zum entscheidenden 2:1 – und schrieb Geschichte: Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist er nun der jüngste Spieler, der in drei Champions-League-Spielen in Folge getroffen hat. Zuvor netzte er bereits gegen Brügge und Arsenal.

Bayern-Stammspieler gehört zur WM

Doch der größte Paukenschlag kam von Joshua Kimmich (30). Der DFB-Kapitän fordert öffentlich Karls WM-Nominierung 2026! Sein Argument: „Wenn du bei Bayern performst, ist das ein Statement – unabhängig vom Alter.“ Außerdem sei Karl inzwischen „in die Stammelf reingerutscht“ – und Stammspieler des FCB müssten auch in die Nationalelf.

Karl: Nagelsmann hat noch nicht geschrieben

Auch Jonathan Tah (29) hält eine WM-Teilnahme Karls für möglich: „Warum nicht? Wenn er weiter Gas gibt, wird er interessant für den Bundestrainer.“ Offen bleibt: Ist Karl wirklich schon Bayern-Stamm? Und bleibt das so, wenn Jamal Musiala Anfang 2026 zurückkehrt? Kimmich ist überzeugt: Karl werde weiter seine Minuten bekommen – „am Ende zählt Leistung“. Und Karl selbst? Auf die Frage, ob Nagelsmann ihm schon schreiben werde, grinste er: „Glaube ich nicht.“ Noch nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden