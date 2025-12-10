Kimmich-Klartext an Nagelsmann: Dieser Bayern-Star muss zur WM

Das klingt wie ein Auftrag an den deutschen Bundestrainer.

Nach dem 3:1-Sieg der Bayern gegen Sporting Lissabon dreht sich alles um Lennart Karl (17). Der Youngster traf in der 69. Minute zum entscheidenden 2:1 – und schrieb Geschichte: Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist er nun der jüngste Spieler, der in drei Champions-League-Spielen in Folge getroffen hat. Zuvor netzte er bereits gegen Brügge und Arsenal.

Bayern-Stammspieler gehört zur WM

Doch der größte Paukenschlag kam von Joshua Kimmich (30). Der DFB-Kapitän fordert öffentlich Karls WM-Nominierung 2026! Sein Argument: „Wenn du bei Bayern performst, ist das ein Statement – unabhängig vom Alter.“ Außerdem sei Karl inzwischen „in die Stammelf reingerutscht“ – und Stammspieler des FCB müssten auch in die Nationalelf.

Karl: Nagelsmann hat noch nicht geschrieben

Auch Jonathan Tah (29) hält eine WM-Teilnahme Karls für möglich: „Warum nicht? Wenn er weiter Gas gibt, wird er interessant für den Bundestrainer.“ Offen bleibt: Ist Karl wirklich schon Bayern-Stamm? Und bleibt das so, wenn Jamal Musiala Anfang 2026 zurückkehrt? Kimmich ist überzeugt: Karl werde weiter seine Minuten bekommen – „am Ende zählt Leistung“. Und Karl selbst? Auf die Frage, ob Nagelsmann ihm schon schreiben werde, grinste er: „Glaube ich nicht.“ Noch nicht.