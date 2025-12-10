Historischer Meister-Titel im Februar? DIESES Datum müssen sich Bayern-Fans rot markieren

Der FC Bayern ist derzeit voll auf Kurs, den Meistertitel so früh wie noch nie zu fixieren.

13 Spiele, 12 Siege, 1 Unentschieden. Den FC Bayern München kann in der laufenden Saison beinahe nichts aufhalten. Die einzige Pflichtspiel-Niederlage kassierte die Elf von Erfolgscoach Vincent Kompany in der Champions League gegen Arsenal. Einzig Union Berlin konnte dem Rekordmeister noch Punkte abnehmen.

Die Erfolgsserie stellt sogar die unglaubliche Saison 2013/2014 unter Pep Guardiola in den Schatten. Trotz des turbulenten Transfer-Sommers und schmerzhafter Ausfälle von Jamal Musiala oder Alphonso Davies, die in der Rückrunde wieder voll einsatzfähig sein sollen, verbucht man die bislang beste Hinrunde der Geschichte.

Nach 13 Spieltagen 2013 hatten die Münchner 35 Punkte auf dem Konto und vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen. Derzeit steht man mit 37 Punkten noch besser da als in der historischen Pep-Saison und hat bereits einen Polster von acht Zählern auf den Zweitplatzierten aus Leipzig.

© getty

Pep-Rekord wackelt

Damals konnte man am 25. März (27. Spieltag) den Titel fixieren und holte am Ende der Saison sagenhafte 77 Punkte. Doch Vincent Kompany ist auf dem Weg, diese unantastbar wirkenden Zahlen zu pulverisieren. Sogar ein vorzeitiger Meistertitel im Februar steht im Raum. Denn während das Restprogramm bis Weihnachten für die Münchner mit Mainz und Heidenheim mehr als machbar zu sein scheint, geht es im nächsten Jahr gleich Schlag auf Schlag. Nach Spielen gegen Wolfsburg und Köln kracht man am 17. Jänner auf die Bullen aus Leipzig.

© Getty

Bleibt man bis zu dem Zeitpunkt unbesiegt, ist der Februar-Titel zum Greifen nah. Denn am 28. Februar ist der 24. Spieltag, drei Runden früher als 2014, könnte man ausgerechnet im Auswärtsspiel bei Erzrivale Borussia Dortmund den ganz großen Coup schaffen und sich spätestens da schon uneinholbar absetzen.

Ein 30-Punkte-Vorsprung bis dahin wirkt zwar mehr als unwahrscheinlich, aber auch nicht mehr unmöglich, wenn alles in die Karten der Münchner spielt. Bis dahin sind immerhin noch 11 Spieltage zu absolvieren, am 21. Februar kommt es auch zum direkten Verfolger-Duell zwischen Dortmund und Leipzig, die sich gegneseitig Punkte wegnehmen werden. Damit würde Kompany die Geschichte neu schreiben und die letzten Kritiker endgültig verstummen lassen.