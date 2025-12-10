Alles zu oe24VIP
Markos goldener Handschlag ist doppelt so viel wert wie WM-Titel für Norris
F1-Aufreger

Markos goldener Handschlag ist doppelt so viel wert wie WM-Titel für Norris

10.12.25, 10:15
Mit 82 Jahren geht Dr. Helmut Marko bei Red Bull in die F1-Pension. Als Multi-Millionär.

Der Formel-1-Weltmeister-Titel ist die höchste sportliche Auszeichnung im Motorsport. In keiner anderen Sportart fließen so viele Millionen wieder in der Königsklasse. Doch ausgerechnet nach dem Finale in Abu Dhabi wurde nun bekannt: Der neue Champion Lando Norris casht für seinen 1. Triumph nur eine bescheidene Summe. Das berichtet die gut informierte Sport BILD.

Norris casht 20 Millionen im Jahr

Grund für die vergleichsweise geringe Prämie: Norris gilt als einer der Top-Verdiener (20 Millionen Euro Jahresgehalt) in der Formel 1 und hat sich nur eine geringe WM-Prämie von fünf Millionen Euro ausgemacht. Zum Vergleich: Der goldene Handschlag, mit welchem Red Bull den langjährigen Motorsport-Chef Dr. Helmut Marko in die Pension schickt, ist mit 10 Millionen doppelt so hoch!

Papa Norris ist einer der reichsten Briten

Freilich: Finanzielle Sorgen hat Norris sicher keine. Sein Vater, Adam Norris, ist laut dem Forbes Magazin mit einem Vermögen von 230 Millionen Euro einer der reichsten Briten. Und auch Marko kann seinen Ruhestand als Multi-Millionär antreten.

