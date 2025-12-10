Trainer-Legende schimpft wegen Wirtz-Elfer

Liverpools "Phantom-Elfmeter" lässt die Wogen hochgehen.

Zurück auf der Siegerstraße, voll im Rennen um einen Top-Acht-Platz in der Fußball-Champions-League: Liverpool-Trainer Arne Slot hat mit einem 1:0 am Dienstag bei Inter Mailand die Kritik an seiner Person etwas verstummen lassen. "Wir hätten uns keine bessere Leistung wünschen können. Die Spieler haben eine großartige Mentalität gezeigt, es ist ein tolles Ergebnis", sagte der Niederländer. Keine Auskunft gab es, wie es mit dem nicht berücksichtigten Mohamed Salah weitergeht.

Der Ägypter hatte am Wochenende in einer Wutrede gegen den Verein und Coach ausgeteilt und war nicht in den Mailand-Kader nominiert worden. Nach Spielschluss machte Slot die Tür für Salah ein Stück auf. "Jeder macht Fehler im Leben, aber weiß der Spieler, dass er einen Fehler gemacht hat? Sollte die Initiative, Dinge richtigzustellen, von ihm oder von mir kommen? Das ist eine andere Frage", sagte Slot. Großes Thema war Salah auch unter den Spielern. "Das ist eine schwierige Situation. Wir reden über einen der größten Spieler des Clubs. Aber was passiert ist, ist passiert. Wir stehen intern alle zusammen", sagte Linksverteidiger Andy Robertson.

Ob der Stürmer, der 250 Pflichtspieltore für Liverpool erzielt hat, am Samstag in der Liga gegen Brighton in den Kader zurückkehren werde, liege nicht in seinem Entscheidungsbereich. Kapitän Virgil van Dijk wurde gefragt, ob Salah sich für sein Verhalten entschuldigen müsse. "Ich bin nicht derjenige, der darüber entscheiden kann. Er hat in den letzten Tagen seine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Das ist etwas, womit der Verein sich befassen muss, ich selbst natürlich auch", meinte der Verteidiger.

Umstrittener Elfmeter brachte Sieg

Ohne Salah benötigten die "Reds" jedenfalls einen späten Elfmeter, um beim CL-Finalisten der vergangenen Saison entscheidend zu treffen und den zweiten Sieg in den jüngsten sieben Pflichtspielen einzufahren. "Wir wissen, dass wir gerade nicht unsere beste Phase haben, umso wichtiger war es, hier zu Null zu spielen und zu gewinnen", sagte Robertson. Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai verwandelte den Strafstoß (88.) sicher. Alessandro Bastoni hatte Florian Wirtz zuvor auf TV-Bildern klar ersichtlich am Dress gezogen, der deutsche Teamspieler war daraufhin theatralisch zu Boden gegangen.

Nach VAR-Eingriff und Studium der Bilder zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Punkt. Sehr zum Ärger der Italiener. "Wenn wir solche Fouls pfeifen, dann haben wir ab jetzt nur noch Strafstöße", monierte Piotr Zielinski. Henrikh Mkhitaryan sprach von einem "Phantom-Elfmeter". Inter-Verteidiger Manuel Akanji sagte bei CBS: "Das ist einer der schwächsten Elfmeter, den ich je gesehen habe." Noch härtere Worte fand Ex-Startrainer Fabio Capello. "Ein Skandal. Es ist eine Schande, so einen Strafstoß zu pfeifen", schimpfte der 79-Jährige als Sky-Experte.

Zweite CL-Niederlage in Folge für Inter

"Wenn das ein Foul ist, dann bekommen wir künftig nach jedem Eckball Elfmeter, weil sich alle an den Trikots halten." Genauso ärgerte ihn das Verhalten von Wirtz. "Er lässt sich fallen, das ist eine Schwalbe", sagte Capello. Inter-Trainer Cristian Chivu kommentierte die Entscheidungen des Referees nicht. Für ihn ist nicht nur die zweite Niederlage in der "Königsklasse" in Folge nach einem 1:2 bei Atletico Madrid bitter, schieden doch auch Hakan Calhanoglu und Francesco Acerbi verletzt aus.

Im Aufstiegsrennen schaut es nach wie vor aber gut aus, der Tabellenfünfte der Ligaphase hält als eines von fünf Teams, darunter auch der Achte Liverpool, vor den letzten beiden Partien bei zwölf Zählern. "Es ist hart, diese Partie so zu verlieren. Das Positive ist, dass wir, wenn wir so spielen, die meisten Spiele gewinnen werden", sagte Akanji. Am Sonntag wartet in der Liga das Auswärtsspiel bei Genoa.