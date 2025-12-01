Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Cyprien Sarrazin
© Getty

Ski-Comeback

Kitzbühel-Sieger Sarrazin plant Rückkehr nach Horror-Sturz

01.12.25, 12:31
Cyprien Sarrazin plant sein Comeback im Ski-Weltcup. Der französische Abfahrer überlebte vor einem Jahr nur knapp einen Horror-Sturz in Bormio, wurde notoperiert und lag tagelang im Koma.

Cyprien Sarrazin arbeitet entschlossen an seiner Rückkehr in den Ski-Weltcup. Der 31-jährige Franzose sagte zu "Eurosport": "Ich habe Lust, es noch einmal zu versuchen, zurückzukommen und auf Topniveau Ski zu fahren."

Horror-Sturz mit lebensgefährlichen Folgen

Ende 2024 stürzte Sarrazin im Training für die Abfahrt von Bormio schwer und schlug auf den Kopf auf. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma. Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt vom Unfall. "Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen", erzählte der Skifahrer.

Cyprien Sarrazin
© Getty

Langer Weg der Genesung

Inzwischen gehe es ihm "wirklich gut, ich bin glücklich", sagte der Kitzbühel-Doppelsieger von Jänner 2024. "Ich habe alle Fähigkeiten zurückgewonnen, nur meine Knie schränken mich noch ein. Aber ansonsten habe ich keine Spätfolgen." Ärzte hätten ihm schon vor Monaten erlaubt, wieder Ski zu fahren.

Realistische Einschätzung der Chancen

Diesen Schritt wartet Sarrazin bisher aber noch ab. "Ich bin vernünftig." Er wolle keine halben Sachen machen und stellte klar: "Wenn ich merke, dass es für Hochleistungssport nicht reicht, würde ich aufhören. Das ist sicher." Der Weg zurück auf die Piste bleibt eine große Herausforderung.

