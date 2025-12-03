Mega-Klunker: Miley Cyrus ist nach vier Jahren Beziehung erneut verlobt!

Die Sängerin hat erneut einen Antrag bekommen. Musiker Maxx Morando ist ihr zukünftiger Ehemann. Ihre Beziehung blieb bisher weitgehend privat.

Bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" funkelte ein auffälliger Ring an der Hand von Superstar Miley Cyrus. Gemeinsam mit ihrem Liebsten, Musiker Maxx Morando, zeigte sie sich freudestrahlend auf dem roten Teppich und sorgte sofort für Verlobungsgerüchte. Gegenüber dem "People"-Magazin äußerte sie sich jetzt dazu. Die Sängerin sei erstaunt, dass sie es diesmal tatsächlich geschafft habe, ihre Beziehung vier Jahre lang weitgehend aus der Öffentlichkeit zu halten.

Miley und Maxx Morando bei der Premiere. © Getty Images

„Das Detail, das ich teilen kann, ist, dass für uns unsere Privatsphäre und das Kleinhalten etwas ist, von dem mich überrascht hat, dass ich es tatsächlich haben kann“, erklärte sie. Mit 33 Jahren sei sie „schützender geworden gegenüber dem, was ich bereit bin zu teilen“.

Mehr lesen:

Parallel dazu sorgt Cyrus auch musikalisch für Gesprächsstoff: Für den neuen Teil des „Avatar“-Franchises steuert sie den Song „Dream as One“ bei. Das Thema des Stücks passe perfekt zu ihrem Leben, betonte der frühere „Hannah Montana“-Star. Es gehe „um Liebe, die Widerstandsfähigkeit von Familien, eine Art Wiederannäherung und die Idee, dass man gemeinsam stärker ist“.

Details über Ring und Hochzeit

Ob sich Cyrus tatsächlich verlobt hat, lässt die Musikerin weiterhin offen. Hinter den Kulissen wird allerdings bereits gemunkelt: Eine Quelle plauderte gegenüber „Page Six“ aus, dass der Popstar vor der Hochzeit stehe. Der angebliche Ring soll aus 14-karätigem Gold bestehen und von Designerin Jacquie Aiche stammen. Seit Ende 2021 ist Cyrus mit dem Musiker Maxx Morando zusammen. Die beiden lernten sich – wie Cyrus der britischen „Vogue“ erzählte – bei einem Blind Date kennen, bei dem nur sie selbst keine Ahnung hatte, wen sie treffen würde. In einem späteren Interview mit „The Cut“ meinte sie, sie habe in Morando „jemanden gefunden, der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert“.

Bevor sie mit Morando zusammenkam, war Cyrus kurz mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Die langjährige On-off-Beziehung mündete im Dezember 2018 in eine Hochzeit, brach jedoch rasch auseinander. Bereits im August 2019 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde im Jänner 2020 rechtskräftig.