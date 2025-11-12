Alles zu oe24VIP
Freizügig & strahlend im Bikini: Elizabeth Hurley zeigt, wie man gute Laune trägt
© Instagram @elizabethhurley1

Sommer-Vibes

Freizügig & strahlend im Bikini: Elizabeth Hurley zeigt, wie man gute Laune trägt

12.11.25, 11:51
Teilen

Wer braucht schon Sommer, wenn Elizabeth Hurley die Winterblues vertreibt? Im orangefarbenen Bikini zeigt sich die 60-Jährige freizügig und gut gelaunt auf Instagram.

Während sich Europa in Wintermäntel kuschelt, sonnt sich Elizabeth Hurley lieber in Tennessee - und bringt mit einem strahlend orangefarbenen Bikini gute Laune in unsere Instagram-Feeds. Die 60-Jährige beweist einmal mehr, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist und, dass man mit der richtigen Dosis Farbe jeden Winterblues vertreiben kann.

Liz Hurley postet freizügige Schnappschüsse

Auf Instagram teilt die Schauspielerin eine Reihe sommerlicher Schnappschüsse, auf denen sie am Pool ihres Freundes Billy Ray Cyrus entspannt. In einem leuchtend orangenen Zweiteiler aus ihrer eigenen Bademoden-Kollektion Elizabeth Hurley Beach posiert sie lässig mit geöffnetem Hemd, gewellten Haaren und einem strahlenden Lächeln.

"Happy Tuesday" schreibt Liz unter die Fotos und schickt damit jede Menge Urlaubsgefühle an ihre Follower, die sich in den Kommentaren begeistert zeigen. Billy Ray kommentiert sogar drei Herzen und auch Heidi Klum lässt es sich nicht nehmen, Liz zu schreiben wie gut sie aussieht.

Hurley pendelt zwischen Tennessee und England

Seit einem halben Jahr lebt die Schauspielerin teilweise bei Billy Ray in Tennessee und schwärmt vom Landleben im amerikanischen Süden. Und auch der Country-Star scheint sein neues britisches Leben zu genießen: Den Sommer verbrachte das Paar in Liz' idyllischem Anwesen in Herefordshire.

Freizügig & strahlend im Bikini: Elizabeth Hurley zeigt, wie man gute Laune trägt
© Getty Images

Doch ob Tennessee oder England, mit so einer Frau an seiner Seite, ist gute Laune garantiert!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

