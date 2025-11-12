Mit 63 Jahren: Demi Moore zeigt sich freizügiger denn je

Mit 63 Jahren gehört Demi Moore nach wie vor zu den heißesten Hollywood-Schauspielerinnen. Zur Premiere der zweiten Staffel ihrer Erfolgsserie Landman in New York zeigte sie sich jetzt in einem mutigen Nacktkleid samt Dekolleté bis zum Bauchnabel.

Am Dienstag, den 11.11., feierte Demi Moore nicht nur ihren 63. Geburtstag, sondern auch die Premiere der zweiten Staffel ihrer Paramount+-Serie Landman in Manhattans Upper West Side. Bei ihrem glamourösen Auftritt trug sie ein Kleid, das mehr zeigte als verhüllte und wurde damit zum absoluten Hingucker.

Sexy in Spitze

Demi setzte ihre schlanke Figur in dem maßgeschneiderten Gucci-Kleid perfekt in Szene. Das schwarze Spitzenkleid war komplett durchsichtig und überließ nur wenig der Fantasie. Das Highlight des Looks: ein wahnsinnig tiefes Dekolleté, das sie selbstbewusst in die Kamera streckte.

© Getty Images

Um den heißen Look zu vervollständigen, trug die Schauspielerin ein Paar hängende Diamantohrringe mit smaragdgrünen Edelsteinen und spitze Pumps. Ihre charakteristische rabenschwarze Mähne hat sie zu sanften Wellen gestylt und ihr Make-up hielt sie zurückhaltend.

Ausgelassene Geburtstagsfeier

© Getty Images

Nach der glamourösen Premiere tauschte Demi Moore ihren Transparent-Look gegen ein kurzes schwarzes Minikleid und stürzte sich in die Feierlichkeiten. Dort erlebte die „The Substance“-Schauspielerin eine süße Überraschung: Eric Rutherford, Moderator des Podcasts „Not Just Pretty Pictures“, trat mit einem Tablett voller 13 Red-Velvet-Cupcakes, die mit brennenden Kerzen verziert waren, auf sie zu – und sorgte für Begeisterung.

Ewiger Jungbrunnen

Es ist kein Geheimnis: In Hollywood haben es ältere Schauspielerinnen oft schwer. Die Branche favorisiert die „ewige Jugend“, und das hat zu einem regelrechten Druck auf viele Stars geführt, sich künstlich verjüngen zu lassen. Auch Demi Moore soll sich zahlreicher Eingriffe unterzogen haben. Doch die Hollywood-Bekanntheit hat mit diesem sexy Look einmal mehr bewiesen, dass Alter in Hollywood kein Hindernis für Stil und Schönheit sein muss.