Fast nicht erkannt: Meghan Trainor überrascht mit drastischer Gewichtsabnahme
Baby2Baby Gala

Fast nicht erkannt: Meghan Trainor überrascht mit drastischer Gewichtsabnahme

10.11.25, 10:37
Meghan Trainor verblüffte bei der Baby2Baby Gala 2025 in Los Angeles mit ihrer drastischen Gewichtsabnahme. Da mussten Fans gleich zweimal hinschauen, denn die Sängerin war durch ihre schlanke Figur kaum wiederzuerkennen. 

Jedes Jahr versammeln sich Prominente auf der Baby2Baby Gala, um Gelder für Kinder in Armut zu sammeln. In diesem Jahr nahmen Stars wie Lizzo, Jessica Alba, Demi Lovato und viele weitere an der Veranstaltung teil, um sich für den guten Zweck zu engagieren. Doch der wahre Hingucker war Meghan Trainor, die mit ihrer neuen schlanken Figur auf dem roten Teppich für Aufregung sorgte.

Meghan Trainor überrascht mit Abnehmerfolg

Fast nicht erkannt: Meghan Trainor überrascht mit drastischer Gewichtsabnahme
Die 31-Jährige, die früher stolz ihren kurvigen Körper präsentierte, zeigte sich bei der glamourösen Veranstaltung im Pacific Design Center in West Hollywood in einem atemberaubenden weißen Korsettkleid und sah komplett verändert aus.

Meghan kam in einem märchenhaften Kleid von Alin Le Kal, das ihre neue, super-schlanke Figur betonte: Das weiße Korsettkleid, das mit mehreren Tüll-Schichten und einem funkelnden Pailletten-Detail im Oberteil versehen war, ließ sie wie eine moderne Prinzessin wirken. Dazu kombinierte die „All About That Bass“-Sängerin elegante Satin-Opernhandschuhe, die ihren Prinzessinnen-Look vervollständigten.

Fast nicht erkannt: Meghan Trainor überrascht mit drastischer Gewichtsabnahme
An ihrer Seite posierte ihr Ehemann, der 33-jährige Schauspieler Daryl Sabara, bekannt aus „Spy Kids“. Die beiden strahlten zusammen auf dem roten Teppich und zogen dabei alle Blicke auf sich.

Fans sind schockiert

Viele Fans waren sichtlich überrascht über Meghans neue Erscheinung. Auf X (ehemals Twitter) häuften sich die Kommentare, als die Bilder der Sängerin die Runde machten. Ein Fan schrieb: „Wer ist das? Im Ernst!“, während ein anderer scherzhaft „Meghan war beim Trainer“ kommentierte.

Einige Fans äußerten jedoch auch kritische Stimmen. „Die gleiche Frau, die gesagt hat: ‚Ich werde keine dürre Silikon-Barbiepuppe sein‘“, merkte ein Nutzer an. Ein anderer Kommentar lautete: „Es ist so seltsam, sie so dünn zu sehen … Ich muss mich erst daran gewöhnen.“

Das steckt hinter Meghans Mega-Transformation

Im März hatte Meghan bereits in den sozialen Medien verkündet, dass sie sich einer Brust-OP unterzogen hat, um sich nach der Geburt ihrer beiden Kinder wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen. Kürzlich verriet sie außerdem, dass sie das Medikament Mounjaro einnimmt, ursprünglich zur Diabetesbehandlung gedacht, wird es mittlerweile auch als Abnehm-Wundermittel genutzt.

Promis, Glamour und ein guter Zweck

Neben Meghans Transformation war die Baby2Baby Gala 2025 natürlich auch ein Event für den guten Zweck. Jedes Jahr kommen zahlreiche Promis zusammen, um Millionen für bedürftige Kinder zu sammeln und in diesem Jahr wurde Serena Williams mit dem begehrten „Giving Tree Award“ geehrt. Auch Demi Lovato und viele andere Stars waren mit von der Partie. 

Baby2Baby Gala 2025: Die schönsten Looks am roten Teppich

Auch wenn Meghans körperliche Transformation für Gesprächsstoff sorgte, darf der wahre Fokus nicht aus den Augen verloren werden: Die Unterstützung von bedürftigen Kindern weltweit.

