Royales Fashion-Duell: Königin Letizia stiehlt Máxima den Look

Königin Letizia von Spanien ist bekannt für ihren makellosen Stil und ihr Gespür für Mode. Doch bei ihrem neuesten Auftritt in Madrid sorgt sie nun für mächtig Wirbel: Letizia glänzt in einem Look, den zuvor bereits Königin Máxima getragen hat. Zufall oder Fashion-Kopie?

Erst kürzlich verzauberte Königin Letizia mit einem atemberaubenden Ballkleid und sorgte für einen absoluten Wow-Auftritt. Bei der Verleihung der „Nationalen Preise für Innovation und Design 2024 und 2025“ in Madrid am 6. November setzte sie jetzt erneut ein Fashion-Statement, diesmal in einem eleganten, roten Dress. Doch Moment mal, dieser Look kommt uns irgendwie bekannt vor! Kein Wunder: Königin Máxima der Niederlande trug das gleiche Kleid bereits in der Vergangenheit.

Zwei Königinnen, ein Look

Es ist kein Geheimnis, dass Königin Letizia und Königin Máxima eine Vorliebe für stilvolle Mode haben. Beide gelten als absolute Trendsetterinnen und setzen immer wieder Maßstäbe in der royalen Fashion-Welt. Jetzt beweisen sie auch, dass sie wohl den gleichen Geschmack haben.

© Getty Images



In Madrid wurde Letizia jetzt in einem blitzroten Kleid von Massimo Dutti zum Hingucker, einem der Lieblingslabels der spanischen Monarchin. Sie strahlte in dem eleganten Midikleid, das mit seinem hohen Ausschnitt, langen Ärmeln und einem figurschmeichelnden Rock perfekt zum Herbst passte. Sie rundete ihren Look mit passenden Accessoires ab, darunter eine elegante Clutch und burgunderrote Pumps.

Máxima trägt den Look zuerst

© Getty Images

Doch das Kleid ist offenbar kein Einzelstück. Königin Máxima trat bereits am 7. Oktober 2020 in diesem schicken Massimo Dutti-Kleid auf, damals noch mit coolen Stiefeln kombiniert, was dem Look eine extra Portion Lässigkeit verpasste. Während Letizia auf elegante Pumps setzte, zauberte Máxima mit ihren Boots eine ganz eigene Note. Doch beide Königinnen wussten ganz genau, wie man mit Farbe und Stil überzeugt, die Schuhe und Handtaschen waren perfekt auf das Outfit abgestimmt.

Ein royales Fashion-Duell: Wer trägt’s besser?

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wer trägt den Look besser? Königin Letizia, die das Kleid in all seiner Eleganz und Schlichtheit präsentierte, oder Königin Máxima, die mit ihrem etwas cooleren Ansatz zeigte, dass dieses Kleid alles andere als eintönig ist? Die Antwort darauf bleibt wohl Geschmackssache. Doch eines ist klar: Beide Queens beweisen absolutes Mode-Gespür!