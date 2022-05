Radfahrer kracht gegen Verkehrsschild und stürzt – tot

Der Radfahrer wurde vom Notarzt erstversorgt und vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Aufgrund der erlittenen schweren Kopfverletzungen verstarb der 65-Jährige im Krankenhaus.

Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung. Am Samstagnachmittag kam es auf der L 303 in Richtung Süden zu einem tödlichen Unfall. Ein 65-Jähriger deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft im Bezirk Graz-Umgebung, krachte gegen Verkehrsschild und kam zu Sturz. Der Fahrradlenker wurde vom Notarzt erstversorgt und vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Aufgrund der erlittenen schweren Kopfverletzungen verstarb der 65-Jährige gegen 18:45 Uhr im Krankenhaus, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.