Mode-Vermächtnis: Queen Elizabeth II. mit eigener Ausstellung

Der Stil von Queen Elizabeth II. war unverwechselbar. Jetzt bekommt ihre Garderobe eine eigene Ausstellung.

Für ihre farbenfrohen Kostüme und Hüte war Elizabeth II. weltweit bekannt, nun soll ihr Mode-Vermächtnis eine eigene Ausstellung bekommen: Zu sehen sein sollen dabei ab April kommenden Jahres in London prachtvolle Abendkleider ebenso wie die praktischen Tweedjacken der vor drei Jahren verstorbenen Monarchin. Die Ausstellung werde von April bis Oktober im Buckingham-Palast zu sehen sein, kündigte am Dienstag der Royal Collection Trust an.

© Getty Images

Der Royal Collection Trust ist auch für die Bewahrung des königlichen Erbes zuständig. "Die Garderobe Ihrer Majestät ist eine Momentaufnahme eines langen Lebens, eines Lebens voller Pflichten, und in vielerlei Hinsicht eine Zeitkapsel", sagte der britische Designer Erdem Moralioglu. Die nur gut 1,60 Meter große Monarchin war bekannt für ihre farbenfrohen Outfits, die sie während ihrer 70-jährigen Regentschaft immer farblich perfekt auf ihre Hüte abstimmte - und so ihren unverwechselbaren Stil schuf.

"Meisterwerk der Symbolik"

"Die Garderobe von Königin Elizabeth II. war ein Meisterwerk der Symbolik, der Schneiderkunst und britischer Handwerkskunst", erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Caroline de Guitaut. Etwa die Hälfte der in der Königs-Galerie im Buckingham-Palast ausgestellten Stücke wird laut Royal Collection Trust erstmals öffentlich gezeigt. Zu sehen sein werden unter anderem das Brautkleid der damaligen Prinzessin Elizabeth sowie ihr Krönungskleid von 1953.

Die Mutter des jetzigen Königs Charles III. war im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Die ihrer Mode gewidmete Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" findet vom 10. April bis zum 18. Oktober 2026 statt. Eintrittskarten können seit Dienstag gekauft werden.





© Getty Images

Quelle: APA