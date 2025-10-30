Alles zu oe24VIP
Königin Camilla im Luxus-Rausch: Accessoire kostet über 4.000 Euro!
Luxus-Look

Königin Camilla im Luxus-Rausch: Accessoire kostet über 4.000 Euro!

30.10.25, 13:02
Königin Camilla (78) zeigt jetzt, dass sie modisch durchaus mit ihrer Luxus-Schwiegertochter Meghan mithalten kann.

Meistens begeistert Königin Camilla (78) mit ihrem charmant-bodenständigen Stil, der gleichzeitig warmherzig und zugänglich wirkt. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt in Corsham und Bromham zeigte die Queen-Gemahlin, dass sie auch die glamouröse, luxuriöse Seite perfekt beherrscht.

Königin Camilla strahlt im Luxus-Look

Für die feierliche Veranstaltung wählte Camilla einen camelfarbenen Mantel der Designerin Anna Valentine, der ihre elegante Silhouette perfekt betonte. Dazu kombinierte sie hohe, beigefarbene Stiefel, die dem Outfit eine moderne Note verliehen, sowie eine dunkelbraune Handtasche, die stilsicher das Gesamtbild abrundete. Doch der wahre Hingucker ihres Looks funkelte am Handgelenk: ein exklusives Van Cleef & Arpels-Armband im Wert von rund 4.400 Euro, das immer wieder zwischen den schwarzen Lederhandschuhen hervorblitzte – ein kleines Statement für feinen Luxus.

Auch wenn der Anlass ernsten Charakter hatte – Camilla nahm an einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs teil und legte einen Kranz am Ersten-Weltkriegs-Denkmal nieder – sorgte ihr Outfit dennoch für Gesprächsstoff. Mit dieser Kombination aus Stilbewusstsein und Eleganz bewies die Königin einmal mehr, dass sie bei offiziellen Anlässen modisch ganz vorne mitspielt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Camilla mit einem anderen extravaganten Accessoire für Aufsehen gesorgt: Beim Treffen mit dem Papst im Vatikan trug sie eine schwarze Mantilla, kunstvoll verziert mit auffälligen schwarzen Blättern, die ihr Outfit zu einem echten Hingucker machte und ihren Sinn für dramatische, royale Eleganz erneut unterstrich.

