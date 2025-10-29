Alles zu oe24VIP
Anne Hathaway: Turtel-Show mit Ehemann Adam Shulman auf dem roten Teppich
© Getty Images

Hollywoods Traumpaar

Anne Hathaway: Turtel-Show mit Ehemann Adam Shulman auf dem roten Teppich

29.10.25, 09:57
Anne Hathaway sorgte bei den WWD Honors in New York für einen Glamour-Moment! In einem atemberaubenden roten Valentino-Traum aus Tüll und Seide strahlte die Oscar-Preisträgerin um die Wette – und konnte die Hände einfach nicht von ihrem Ehemann Adam Shulman lassen.

Was für ein Auftritt! Bei den glamourösen WWD Honors in New York zog Anne Hathaway (42) am Dienstagabend alle Blicke auf sich – und das nicht nur wegen ihres atemberaubenden Looks, sondern auch wegen der innigen Momente mit ihrem Ehemann Adam Shulman (44). Hand in Hand erschien das Powerpaar im legendären Cipriani South Street, wo sich die Modeelite zu einer glanzvollen Nacht versammelte. Designer, Models und Stars feierten die größten Ikonen der Fashionwelt. 

Anne Hathaway begeistert als Lady in Red

In einem feurig roten Valentino-Gown mit zarten Schleifen-Trägern und opulentem Stufenrock wirkte die Oscar-Preisträgerin wie eine moderne Märchenprinzessin. Der luxuriöse Stoff fiel in eleganten Wellen, während das Rücken-Dekolleté dezent Haut zeigte. Dazu trug die Schauspielerin funkelnde Diamantohrringe, sanfte Beachwaves und natürliches Make-up.

Anne Hathaway: Turtel-Show mit Ehemann Adam Shulman auf dem roten Teppich
© Getty Images

Doch der wahre Hingucker des Abends war ihre Turtel-Show auf dem roten Teppich. Das Ehepaar Hathaway-Shulman wirkte so verliebt wie am ersten Tag. Mal flüsterte Anne ihrem Mann etwas ins Ohr, mal lachten sie ausgelassen – und sorgten so für die romantischsten Bilder des Abends. 

Anne Hathaway: Turtel-Show mit Ehemann Adam Shulman auf dem roten Teppich
© Getty Images

Liebe auf den ersten Blick – und noch immer Schmetterlinge!

Seit ihrem Kennenlernen 2008 beim Palm Springs Festival sind Anne und Adam unzertrennlich. Im September feierte das Paar bereits 13 Jahre Eheglück – eine Seltenheit in Hollywood! Gemeinsam ziehen sie ihre beiden Söhne, Jonathan (9) und Jack (6), groß und tragen sogar matching Tattoos als Liebesbeweis.

Anne Hathaway: Turtel-Show mit Ehemann Adam Shulman auf dem roten Teppich
© Getty Images

Während Anne an neuen Filmprojekten arbeitet, feiert Adam bald sein Produzenten-Debüt – ein echtes Dream-Team auf und neben dem roten Teppich.

