Vogue World 2025 erklärt: Das steckt hinter dem glamourösen Mode-Event in Hollywood

Hollywood trifft Haute Couture: Bei Vogue World 2025 verwandelte sich das Paramount Studios Lot in Los Angeles in eine Bühne für Mode, Film und Fantasie. Sieben Akte, unzählige Stars und jede Menge Glamour – und das alles für einen guten Zweck.

Gestern Abend wurde das legendäre Paramount Pictures Studios Lot in Los Angeles zum glitzernden Laufsteg der Träume: Bei „Vogue World 2025: Hollywood“ traf Filmkunst auf Haute Couture – und das auf spektakuläre Weise. Die Veranstaltung feierte die starke Verbindung zwischen Film und Mode. Inspiriert von legendären Filmkostümen, präsentierte die Show Looks, die Geschichte, Glamour und Fantasie verschmolzen.

© Getty Images

Und das alles für einen guten Zweck: Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf sowie Einnahmen aus einer Capsule-Kollektion von Jerry Lorenzo (Fear of God) gehen an den Entertainment Community Fund – eine Organisation, die Filmschaffende unterstützt, dieses Mal vor allem aber Kostümbildner:innen, die Anfang des Jahres von den Waldbränden in Los Angeles betroffen waren.

Sieben Akte, sieben Filmwelten

Vogue World 2025 war nicht einfach eine Modenschau – es war ein echtes Kinoerlebnis in sieben Akten. Jeder Abschnitt repräsentierte ein Filmgenre oder eine Ästhetik, begleitet von preisgekrönten Kostümbildner:innen und Designer:innen, die gemeinsam Modegeschichte schrieben.

Akt 1: Hollywood-Glamour: Catherine Martin und Miuccia Prada widmeten sich der goldenen Ära Hollywoods – mit Looks, die an Moulin Rouge! und The Great Gatsby erinnerten. Glitzer, Federn, Drama – alles, was das Filmherz begehrt.

Catherine Martin und Miuccia Prada widmeten sich der goldenen Ära Hollywoods – mit Looks, die an Moulin Rouge! und The Great Gatsby erinnerten. Glitzer, Federn, Drama – alles, was das Filmherz begehrt. Akt 2: Die Rebellen: Colleen Atwood und Seán McGirr (McQueen) setzten auf düstere Extravaganz – inspiriert von Edward mit den Scherenhänden, Matrix und anderen Kultklassikern. Gothic trifft Glamour, und das mit ordentlich Haltung.

Colleen Atwood und Seán McGirr (McQueen) setzten auf düstere Extravaganz – inspiriert von Edward mit den Scherenhänden, Matrix und anderen Kultklassikern. Gothic trifft Glamour, und das mit ordentlich Haltung. Akt 3: Historische Heldinnen: Milena Canonero und Louis Vuittons Nicholas Ghesquière brachten Marie Antoinette und Barry Lyndon auf den Laufsteg – mit modernen Korsetts und Accessoires, die Geschichte neu erzählten.

Milena Canonero und Louis Vuittons Nicholas Ghesquière brachten Marie Antoinette und Barry Lyndon auf den Laufsteg – mit modernen Korsetts und Accessoires, die Geschichte neu erzählten. Akt 4: Sommer der Liebe: Arianne Phillips und Marc Jacobs ließen die 60er und 70er Jahre auferstehen – inspiriert von Atemlos, Annie Hall und West Side Story. Romantik mit Retroflair.

Phillips und Marc Jacobs ließen die 60er und 70er Jahre auferstehen – inspiriert von Atemlos, Annie Hall und West Side Story. Romantik mit Retroflair. Akt 5: Avantgarde: Sandy Powell und Alessandro Michele (Valentino) feierten die Zukunft der Mode – mit Anleihen aus Orlando und Velvet Goldmine. Visionär, kunstvoll und herrlich unkonventionell.

Sandy Powell und Alessandro Michele (Valentino) feierten die Zukunft der Mode – mit Anleihen aus Orlando und Velvet Goldmine. Visionär, kunstvoll und herrlich unkonventionell. Akt 6: Afrofuturismus: Ruth E. Carter und Olivier Rousteing (Balmain) präsentierten kraftvolle Designs, inspiriert von Malcolm X und Black Panther. Ausdrucksstarke Stoffe, leuchtende Farben und ein Gefühl von Empowerment bestimmten diesen Akt.

Ruth E. Carter und Olivier Rousteing (Balmain) präsentierten kraftvolle Designs, inspiriert von Malcolm X und Black Panther. Ausdrucksstarke Stoffe, leuchtende Farben und ein Gefühl von Empowerment bestimmten diesen Akt. Akt 7: Neue Welt: Jacqueline West und Pieter Mulier (Maison Alaïa) kombinierten Elemente aus Dune und The Revenant. Mode, die sich zwischen Erde und Kosmos bewegt – und uns zeigt, dass Stil keine Grenzen kennt.

Die Sieben Akte 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Best Dressed Stars des Abends

Natürlich fehlte es auch nicht an Starpower. Schon beim Einlaufen der Gäste blitzten die Kameras im Sekundentakt. Die Hollywood-Elite kam in Bestform – und in Best-Dress-Laune.

Dakota Johnson in schimmerndem Valentino, ganz klassische Filmdiva.

Hailey Bieber in futuristischem Mugler, minimalistisch und maximal elegant.

Halle Bailey in einer Lever Couture-Kreation, die fast zu schön war, um real zu sein.

Miley Cyrus in rockigem Saint Laurent, ganz nach dem Motto: „Ich kam, sah – und glänzte.“

Jennifer Connelly in Louis Vuitton, eine Hommage an klassische Hollywood-Ikonen.

Cynthia Erivo in Vintage Dior – ein Auftritt wie aus einem Schwarz-Weiß-Film, nur in Farbe.

Sofia Richie Grainge überzeugte in Tommy Hilfiger mit elegantem Understatement.

Hilary Duff und Kathryn Hahn sorgten für glamouröse Wow-Momente.

Starauflauf 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images

Mode mit Bedeutung

Vogue World 2025: Hollywood war mehr als nur ein Abend des schönen Scheins. Es war eine Hommage an die Kunst hinter der Kunst – an Kostümbildner:innen, Designer:innen und Filmschaffende, die Träume auf die Leinwand (und nun auf den Laufsteg) bringen.

In einer Nacht, in der Stil, Storytelling und Solidarität verschmolzen, bewies die Mode einmal mehr: Wenn sie träumt, dann in Technicolor – und am liebsten mit einem Happy End.