Die größten Schal-Trends für 2025/26: So bleiben Sie auch im Winter top gestylt

Der Schal ist nicht nur Ihr treuer Begleiter bei eisigen Temperaturen, sondern auch das Must-have, das Ihr Outfit im Handumdrehen auf das nächste Level hebt. 2025 bringt dabei jede Menge aufregende Schal-Trends, die Sie einfach nicht verpassen dürfen!

Wenn die Temperaturen sinken, bedeutet das noch lange nicht, dass Ihr Stil darunter leiden muss. Im Gegenteil: Mit den richtigen Schals sind Sie nicht nur vor der Kälte geschützt, sondern machen Ihr Outfit auch zum echten Hingucker. Ob oversized, bunt oder schick – diese Winter-Begleiter sorgen dafür, dass Sie top gestylt durch den Herbst und Winter kommen.

Skinny Scarfs

Der Skinny Scarf ist zurück und er bringt den Vibe der 2000er Jahre direkt in Ihre Garderobe. Die schlanken Schals, die eng um den Hals gewickelt werden, sind der perfekte Begleiter für die Übergangszeit, wenn die Temperaturen noch nicht extrem kalt sind. Besonders angesagt: Skinny Scarfs im klassischen Streifen-Design oder in gedeckten Farben wie Grau, Braun und Schwarz. Der Look lässt sich sowohl zu eleganten Büro-Outfits als auch zu lässigen Wollmänteln kombinieren.

XXL-Schals

© Getty Images

Ganz im Gegensatz zu den schmalen Skinny Scarfs stehen die XXL-Schals, die uns in den kalten Wintermonaten besonders viel Wärme und Komfort bieten. Diese übergroßen Schals sehen aus wie ein gemütlicher Deckenersatz und lassen sich besonders lässig um den Hals werfen. Ein echtes Must-Have für den Winter! Kombinieren Sie den XXL-Schal zu einem weiten Mantel für den Oversize-Look oder wählen Sie eine klassische, taillierte Jacke, um den Schal als echten Blickfang zu präsentieren.

Bunte Schals

© Getty Images

Der Farbtupfer für graue Tage! Während der Himmel im Herbst immer trüber wird, können Sie mit einem farbenfrohen Schal sofort für gute Laune sorgen. Ob leuchtendes Gelb, warmes Rot oder zartes Flieder, greifen Sie zu knalligen Farben, um Ihren Look aufzupeppen. Besonders bei Outfits in gedeckten Tönen kommen diese Schals perfekt zur Geltung und verleihen Ihrem Look das gewisse Etwas.

Balaclava Scarf

Der Balaclava Scarf sorgt dafür, dass Sie auch an den kältesten Tagen warm bleiben und dabei noch absolut stylisch wirken! Dieser Trend ist eine Mischung aus klassischem Schal und Sturmhaube. TikTok hat diesen cleveren Look bereits im letzten Jahr populär gemacht: Einfach einen langen Schal so binden, dass er über den Kopf gezogen wird und das Gesicht warmhält, während der Rest des Schals locker um den Hals gewickelt bleibt.

Monochrome Looks

© Getty Images

Ein weiteres Trend-Highlight ist der Monochrome Look, bei dem der Schal perfekt auf die Jacke oder den Mantel abgestimmt ist. Viele Jacken und Mäntel kommen mittlerweile sogar mit einem integrierten Schal oder einem XXL-Kragen daher. So sparen Sie nicht nur Zeit beim Styling, sondern sorgen auch für einen ultra-modischen Look.