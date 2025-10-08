Unglaublich: Dieser schlichte Herbstlook von Taylor Swift kostet mehrere Tausend Euro

Taylor Swift wurde kürzlich in New York City bei einem Abendessen gesichtet. Zu diesem Anlass trug die Popsängerin einen unscheinbaren Look, doch der Preis dieses Outfits ist alles andere als erschwinglich.

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Life of a Showgirl“ trat Taylor Swift zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auf. In den letzten Tagen war sie in mehreren Talkshows zu Gast, um ihr Hit-Album zu promoten, doch am Dienstagabend gönnte sich die Sängerin eine wohlverdiente Pause und wurde auf dem Weg zum Abendessen in New York City gesichtet. Ihr Look war dabei besonders auffällig: Was zunächst wie ein schlichter Herbstlook wirkte, entpuppte sich schnell als ein wahres Luxus-Outfit.

So viel kostet Taylors schlichter Herbstlook

Statt mit übertriebenem Glamour überraschte Taylor mit einem scheinbar ganz „normalen“ Herbstoutfit: einem karierten Minirock, einem schwarzen Rollkragenpullover und einer schwarzen Tasche. Doch dieser Look ist alles andere als günstig!

Der Rock, den Taylor trug, kommt von Miu Miu und kostet unglaubliche 2.350 Dollar. Die Dior Montaigne Avenue Top Handle Bag, die Swift zur Hand nahm, ist mit einem stolzen Preis von 3.450 Dollar ebenfalls ein echter Luxusartikel.

Taylor Swift im Designerrausch

Doch damit nicht genug: Ihr Love-Armband von Cartier glänzte mit feinstem Gold und setzte einen zarten, aber edlen Akzent. Die passenden Goldringe und eine schlichte Kettenhalskette mit Tropfenanhänger machten den Look dann endgültig perfekt. Natürlich durfte auch der Verlobungsring von NFL-Star Travis Kelce nicht fehlen, der auf ihrem Finger funkelte. Abgerundet wurde der teure Spaß mit ihrem charakteristischen roten Lippenstift.

Neues Album, neue Looks

Am 3. Oktober veröffentlichte die Sängerin ihr neues Album The Life of a Showgirl. Es ist ihre erste Veröffentlichung, seit sie die Masterrechte an ihren ersten sechs Alben zurückerobert hat. Kein Wunder also, dass das Album schon in den ersten Tagen durch die Decke ging! Und wer so erfolgreich ist, kann sich auch ruhig das ein oder andere Luxus-Outfit leisten, oder?