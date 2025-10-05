Taylor Swift plaudert intime Details zur Verlobung mit Travis Kelce aus – Hochzeit noch 2025?

In einer britischen Talkshow verrät die Sängerin, wie der Antrag genau ablief und plaudert auch schon über ihre bevorstehende Hochzeit.

Funkelnder Ring, strahlendes Lächeln und jede Menge Herzklopfen: Taylor Swift war am Freitagabend zu Gast bei der britischen „Graham Norton Show“ und plauderte erstmals ausführlich über ihre Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce (35) sowie die Hochzeitspläne des Paares.

Als Moderator Graham Norton (62) die Pop-Ikone auf ihren funkelnden Ring ansprach, reagierte Taylor mit ihrem typischen Humor: „Du meinst das Hardware-Update?“ Dann hob sie die Hand und erklärte augenzwinkernd: „Ich schaue ihn an, als wäre er ein Fernseher. Er ist meine Lieblingsserie!“

Der Antrag – intime Details

Ihr Verlobungspost auf Instagram erzielte bereits 35 Millionen Likes und brach damit Liebes-Rekorde. Nun erzählte Taylor, wie der Antrag wirklich ablief: „Wir haben gerade die Folge für seinen Podcast aufgenommen – drei, vier Stunden lang. Währenddessen ließ er im Hintergrund seinen ganzen Garten umgestalten. Er hat alles gegeben. Er hat es wirklich geschafft, mich zu überraschen.“

Geheimes Album als Herzprojekt

Nur wenige Stunden vor der TV-Ausstrahlung erschien außerdem Taylors neues Album „The Life of a Showgirl“, das sie heimlich im letzten Sommer schrieb, während der „Eras“-Tour. „Ich war körperlich erschöpft. Dieses geheime Herzensprojekt hat mir geholfen, nicht an meine Grenzen zu stoßen“, verriet die 35-Jährige.

Wein, Gäste und Hochzeitsgedanken

In der Talkshow genoss Swift ein großes Glas Wein, während Jodie Turner-Smith und Oscar-Preisträger Cillian Murphy neben ihr Platz nahmen. „Das ist ein guter Schluck. Ihr wisst ja, wie ich bin!“, scherzte sie.

Moderator Norton nutzte den Moment, um nach der Hochzeit zu fragen: „Ist nächstes Jahr die Hochzeit?“ Taylor blieb charmant vage: „Oh, du wirst es schon erfahren!“ Auf Nortons Nachhaken, ob es groß wird, antwortete sie augenzwinkernd: „Das heißt: Ich lade dich ein!“

Taylor Swift © UniversalMusic

Die Planung habe noch nicht begonnen: „Ich mache jetzt erst mal das Album-Ding. Danach kommt die Hochzeit. Ich weiß, dass es Spaß machen wird.“ Sie deutete an, dass das Fest keine elitäre Gästeliste haben werde, sondern ein ausgelassenes Ereignis werden soll, das zu ihr passt.