Taylor Swift: Österreichische Fans wieder bitter enttäuscht!

Österreichische Fans sind bitter enttäuscht, seit das neue Album von Taylor draußen ist, denn: Monatelang hat man gehofft, dass sich in einem ihrer Songs eine Entschuldigungs-Botschaft für ihren geplatzten Wien-Auftritt vergangenen Sommer wiederfindet.

Taylor Swift (35) bricht erneut die Herzen ihrer österreichischen Fans: Wochenlang hatten sich Spekulationen gehalten, ob ihr Song "Cancelled!" aus dem neuen Album "The Life of a Showgirl" eine Anspielung auf die abgesagten Wien-Konzerte sein könnte.

Taylor Swift "The Life Of A Showgirl" © UniversalMusic

Doch nach dem ersten Hören sind die Fans enttäuscht worden - denn im Song gibt es keine versteckte Botschaft an sie - und schon gar nicht eine Liebeserklärung an die treuenSwifties aus Wien.

Taylor Swift © UniversalMusic

© Instagram/Taylor Swift

Gerade in Wien hatten Swifties nach der Absage sehr eindrucksvoll bewiesen, wie groß ihre Liebe zu Swift ist: Tausende versammelten sich in der Corneliusgasse, um – inspiriert von Swifts "Cornelia Street" – ihre Hits gemeinsam zu singen. Diese Videos sind viral gegangen.