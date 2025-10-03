Alles zu oe24VIP
Taylor Swift
© UniversalMusic

Wirbel um Song

Taylor Swift: Österreichische Fans wieder bitter enttäuscht!

03.10.25, 14:17
Österreichische Fans sind bitter enttäuscht, seit das neue Album von Taylor draußen ist, denn: Monatelang hat man gehofft, dass sich in einem ihrer Songs eine Entschuldigungs-Botschaft für ihren geplatzten Wien-Auftritt vergangenen Sommer wiederfindet. 

Taylor Swift (35) bricht erneut die Herzen ihrer österreichischen Fans: Wochenlang hatten sich Spekulationen gehalten, ob ihr Song "Cancelled!" aus dem neuen Album "The Life of a Showgirl" eine Anspielung auf die abgesagten Wien-Konzerte sein könnte.

Taylor Swift

Taylor Swift "The Life Of A Showgirl"

© UniversalMusic

Doch nach dem ersten Hören sind die Fans enttäuscht worden - denn im Song gibt es keine versteckte Botschaft an sie - und schon gar nicht eine Liebeserklärung an die treuenSwifties aus Wien.

Taylor Swift

Taylor Swift

© UniversalMusic

© Instagram/Taylor Swift

Gerade in Wien hatten Swifties nach der Absage sehr eindrucksvoll bewiesen, wie groß ihre Liebe zu Swift ist: Tausende versammelten sich in der Corneliusgasse, um – inspiriert von Swifts "Cornelia Street" – ihre Hits gemeinsam zu singen. Diese Videos sind viral gegangen.

