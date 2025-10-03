Taylor Swift: Österreichische Fans wieder bitter enttäuscht!

Österreichische Fans sind bitter enttäuscht, seit das neue Album von Taylor draußen ist, denn: Monatelang hat man gehofft, dass sich in einem ihrer Songs eine Entschuldigungs-Botschaft für ihren geplatzten Wien-Auftritt vergangenen Sommer wiederfindet.
Taylor Swift (35) bricht erneut die Herzen ihrer österreichischen Fans: Wochenlang hatten sich Spekulationen gehalten, ob ihr Song "Cancelled!" aus dem neuen Album "The Life of a Showgirl" eine Anspielung auf die abgesagten Wien-Konzerte sein könnte.
Taylor Swift "The Life Of A Showgirl"
- Reality-Sternchen Tara Tabitha: "Ich bin nicht Everybody’s Darling"
- "Bayern-Star" Emil schwimmt lässig durch Stausee
- Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
Doch nach dem ersten Hören sind die Fans enttäuscht worden - denn im Song gibt es keine versteckte Botschaft an sie - und schon gar nicht eine Liebeserklärung an die treuenSwifties aus Wien.
Taylor Swift
Gerade in Wien hatten Swifties nach der Absage sehr eindrucksvoll bewiesen, wie groß ihre Liebe zu Swift ist: Tausende versammelten sich in der Corneliusgasse, um – inspiriert von Swifts "Cornelia Street" – ihre Hits gemeinsam zu singen. Diese Videos sind viral gegangen.