Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
Lokaltipp

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien

03.10.25, 12:16
Fünf Wochen, fünf feurige Tabasco® Burger im Berliner Babo auf der Mariahilfer Straße in Wien. Die Challenge ist gestartet und geht bis 7. November.

Feuriger Genuss. Ab sofort wird’s auf der Mariahilfer Straße 31 in Wien 6 so richtig feurig. Berliner Babo und Tabasco® laden zu den Tabasco® Brand Flavor Weeks – fünf Wochen, fünf Burger, fünf Mal Schärfe-Alarm! Bis 7. November gibt’s jede Woche eine neue Kreation, abgestimmt auf eine Tabasco ® Sauce. Jede Woche einen probieren, Stempel sammeln und mit ein bisschen Glück ein Dinner mit Top-Influencer Satansbratan gewinnen. Zusätzlich kann man über Instagram @berlinerbabo abstimmen, welcher Burger bis Jahresende fix auf der Karte bleiben soll.

Getestet. oe24 durfte schon vorab alle Burger kosten: Den Auftakt macht der Classic Hot Tabasco® Burger mit saftigem Rindfleisch (180 g) und Pepper Sauce. Danach folgen der Fresh Heat Burger mit Jalapeño-Schärfe und der Smash Hot Burger mit Habanero-Kick. Zum Finale: der Spicy Garlic Pulled Beef Burger mit Sriracha Sauce.

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
Burger-Überblick: Jede Woche wird ein neuer Burger präsentiert, jeder davon abgestimmt auf eine spezielle TABASCO® Sauce:
1. TABASCO® Pepper Sauce – Classic Hot Burger 180g Rindfleisch-Patty, Cocktailsauce, Eisbergsalat, Tomate und Zwiebel. Getoppt mit TABASCO® Pepper Sauce. Der Klassiker: einfach, scharf – und einfach gut.

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
2. TABASCO® Jalapeño Sauce – The Fresh Heat Burger
Double Smash-Patty, Cheddar-Sauce, knusprige Röstzwiebeln, Kalbsbacon und Coleslaw. Abgerundet mit TABASCO® Jalapeño Sauce. Rauchig, knusprig – mit feiner Jalapeño-Schärfe.

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
3. TABASCO® Habanero Sauce – Smash Hot Burger
Zwei knusprig gegrillte Smash-Patties, doppelt Cheddar, weiße Zwiebeln, Gewürzgurken und süßer Honig. Verfeinert mit TABASCO® Habanero Sauce. Für alle, die es richtig scharf mögen – mit süßem Finish.

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
4. TABASCO® Sweet & Spicy Sauce – Pulled Beef Vegan Burger 
Brioche-Bun, veganes Pulled Beef, Ananas-BBQ-Sauce, Salatmischung und veganer Cheddar. Verfeinert mit TABASCO® Sweet & Spicy Sauce. Ein perfekter Mix aus Süße, Würze und 100 % pflanzlich.

Spicy Burger-Challange im Berliner Babo in Wien
5. TABASCO® Sriracha Sauce – Spicy Garlic Pulled Beef Burger
Pulled Beef, Rucola, hausgemachte Knoblauchsauce, knusprige Zwiebeln und doppelt Cheddar. Abgeschmeckt mit TABASCO® Sriracha Sauce. Saftig, würzig – mit genau der richtigen Portion Schärfe.
 

Über die Instagram Kanäle von:

http://www.instagram.com/mosakeneats

www.instagram.com/satansbratan

https://www.instagram.com/berlinerbabo

kann die Community für den Burger voten, welcher bis Jahresende fix auf der Speisekarte bei Berliner Babo bleiben soll.

