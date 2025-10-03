Reality-Sternchen Tara Tabitha: "Ich bin nicht Everybody’s Darling"

Tara Tabitha (32) spricht offen über ihre Außenseiterrolle in der Reality-TV-Welt – und macht klar, warum sie nicht Everybody’s Darling sein will

Im RTL-Format „Reality Check“ erklärte die Wienerin, warum sie in der deutschen Unterhaltungsszene oft aneckt. „Ich glaube, es ist das Österreichische und dass ich ein bisschen steif und streng bin und stark eine Meinung habe. Bin halt nicht der 'Everybody's Darling Typ',“ so Tabitha.

Tara mit neuer Liebe Dennis © Tischler

Das 1993 geborene TV-Sternchen weiß um ihre polarisierende Wirkung – und nimmt diese bewusst in Kauf. Statt sich anzupassen, setzt sie auf Authentizität. Kritik und Ablehnung schrecken sie nicht ab, vielmehr betont sie ihre Eigenständigkeit und klare Haltung.

Auch in den sozialen Medien zeigt sich, wie sehr Tara polarisiert. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Video, in dem sie beleidigende Kommentare gegen ihre Person offenlegte. Zeitweise zieht sie sich von Plattformen zurück, um Abstand zu gewinnen – kehrt aber stets zurück, mit ihrer Mischung aus Offenheit und Stärke.

Für Tara steht fest: Weder ihre Meinung noch ihren Optimismus will sie aufgeben. Everybody’s Darling zu sein, überlässt sie lieber anderen.