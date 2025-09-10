Reality-Zoff: Lisha Savage schießt gegen Tara Tabitha – und die kontert sofort

Die beiden Reality-TV-Sternchen befetzen sich derzeit auf Instagram - sehr zur Unterhaltung ihrer Fans.

Im Reality-TV ist Drama fast schon Pflichtprogramm – und zwei bekannte Gesichter sorgen nun für den nächsten Schlagabtausch. Lisha Savage, die durch Shows wie "Sommerhaus der Stars" oder "Das große Promi-Büßen" auffiel, hat sich auf Instagram ordentlich Luft gemacht. Ihr Ziel: Tara Tabitha (32), die aktuell selbst im neuen Sommerhaus mitmischt.

Seitenhieb mit Krönchen

In ihrer Story schreibt Lisha: „Sorry, aber ich kann diese Weiber nicht mehr sehen, die im TV eine Krone tragen oder sich Queen/Queeni nennen.“ Eine Spitze, die klar in Richtung Tara zielt – schließlich inszeniert sich die Wienerin gerne mit Krone und dem Titel „Queen“. Doch Lisha belässt es nicht bei einer Spitze. „Wie alt seid ihr? Was genau wollt ihr darstellen? Ihr seid ALLES, aber bestimmt keine Königinnen“, legt sie nach und garniert die Ansage mit einem Clown-Emoji.

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen Tara und Lisha. © Instagram

Tara Tabitha schlägt zurück

Tara lässt das nicht unkommentiert stehen – und reagiert gewohnt selbstbewusst. In ihrer Story kontert sie trocken: „Aja na, wenn LISHA das sagt, dann hör’ ich sofort auf! Nicht!“ Damit nicht genug: Die 32-Jährige stellt klar, dass sie sich nicht verbiegen lässt. „Erstens bin ich seit 15 Jahren im Reality-Business und zweitens entscheide ich mit 32 Jahren auch schon selbst, was ich mache und was nicht. Ob es wen nervt, ist mir herzlichst egal. Aber dann macht’s gleich doppelt so viel Spaß.“

Neues Kapitel im Reality-Kleinkrieg

Während Tara also weiter stolz ihr Krönchen trägt, bleibt Lisha bei ihrer Meinung: Für sie gehören selbsternannte TV-„Queens“ in die Kategorie Fremdscham. Ob die beiden Frauen den Schlagabtausch in einer der nächsten Shows vielleicht sogar persönlich austragen, bleibt abzuwarten – Die gewünschte Aufmerksamkeit haben sie damit jedenfalls auf sich gezogen.