Jubel! Trash-Queen Tara Tabitha soll ins "Sommerhaus der Stars" einziehen

Die ersten Kandidaten für die 10. Ausgabe der Reality-Show sind bekannt. Auch eine Österreicherin mischt heuer mit.

Tara Tabitha wagt sich erneut ins Reality-Abenteuer – diesmal nicht allein. Die österreichische Trash-TV-Ikone, die 2022 im Dschungelcamp auf Platz zehn landete, zieht mit ihrem neuen Partner Dennis Lodi („Kampf der Realitystars“) ins „Sommerhaus der Stars“. Laut Bild ist sie damit eine von gleich vier ehemaligen Dschungelcampern, die heuer in die wohl chaotischste Wohngemeinschaft des deutschen Fernsehens einziehen werden.

Mehr lesen:

10. Jubiläum mit Stars

Zum zehnten Jubiläum wird das „Sommerhaus der Stars“ damit zur Bühne für altbekannte Reality-Gesichter – und zur Reifeprüfung für ihre Beziehungen. Die Dreharbeiten sind laut dem Bericht bereits abgeschlossen, die Ausstrahlung ist für Oktober angesetzt, das Finale soll im November folgen. Mit Tara wird es auf jeden Fall unterhaltsam.





Die Reality-WG hat sich seit ihrem Start 2016 in Portugal einen fixen Platz im RTL-Programm gesichert. Seit der Corona-Pandemie findet das Format im deutschen Bocholt statt – mit konstant hohen Quoten.

Neben Tara mischen auch andere Reality-Veteranen mit: Silva Gonzalez von den „Hot Banditoz“, 2013 im Dschungelcamp, tritt gemeinsam mit seiner On-Off-Partnerin Stefanie Schanzleh an. Das Paar feierte erst im Frühjahr 2025 ein Liebes-Comeback.

Dschungelcamper im Haus

Auch Hanka Rackwitz, bekannt aus „Mieten, kaufen, wohnen“ und Dschungel-Zweite 2017, zieht mit ihrer Langzeitliebe Pierre Paminski ein – nach zehn Jahren Trennung ein echter Beziehungs-Stresstest.





DSDS-Sängerin Sarah Joelle Jahnel, ebenfalls Dschungelcamp-Veteranin, sorgt mit ihrem Partner Ersin für Spannung. Das Paar stieg als eines der beiden Nachrückerpaare erst verzögert ins Haus ein – unter dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“.

Doch nicht nur Ex-Dschungelstars kämpfen um Sympathien und Sendezeit: Jochen Horst, Schauspieler und frischgebackener Gewinner von „Promi Big Brother“, will es nun auch im „Sommerhaus“ wissen. Mit dabei ist auch seine Frau Tina, mit der er seit 25 Jahren verheiratet ist.

Trash-Lieblinge

Weitere Kandidaten laut Bild: Trash-TV-Kombis wie Fame Fighter Tommy Pedroni mit Serienstar Paulina Ljubas („Köln 50667“) oder das Influencer-Duo Lina Baumann alias „Linuschka“ und Ryan Wöhrl, die zuletzt bei „Are You The One“ auffielen. Auch Edda und Micha, ein turbulentes Ex-Paar aus „Ex on the Beach“, sowie das Schauspielerpaar Pascal Zadow und Luise Matejczyk (ebenfalls „Köln 50667“) sollen dabei sein.

Ein RTL-Sprecher wollte keine Namen bestätigen: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen.“ Die offizielle Teilnehmerliste wird demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.