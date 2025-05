Bei "Kampf der Realitystars" zeigt Dennis Lodi (29) plötzlich im Adamskostüm.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ ist gestartet – und das gleich mit nackten Tatsachen. In der berühmt-berüchtigten thailändischen Sala sorgte Neuzugang Dennis Lodi für den ersten Eklat. Der Ex-„Make Love Fake Love“-Kandidat zeigte sich trinkfreudig, laut – und splitterfasernackt. Ganz so, wie seine neue Liebe, Wienerin Tara Tabitha in ihren wilden "Saturday Nightlilfe"-Zeiten.

Giuliana Farfalla ist schockiert

Noch am Anfang seiner Reality-Karriere, setzt der 25-Jährige derzeit eher auf familiäre Unterstützung: „Vom Fernsehen leben kann ich noch nicht – aber meine Mama zahlt mir die Miete. Danke, Mama!“, sagt er vor laufender Kamera. Nach einigen Drinks springt Dennis nackt in den Pool und sorgt mit einem fragwürdigen Arielle-Witz ("Kennst du Arielle, die Arschjungfrau?") für befremdete Gesichter. Besonders Neuankömmling Giuliana Farfalla zeigt sich schockiert: „Dass es so asozial losgeht, hätte ich nicht gedacht.“





Erster Rauswurf

Während sich einige Kandidaten bereits bestens amüsieren, wird es kurz darauf ernst: Moderatorin Arabella Kiesbauer ruft zur ersten „Stunde der Wahrheit“. Zwei Promis müssen ihre Koffer packen. Der frühere Fußballstar Ailton und Ex-Pornostar sowie Politikerin Annina Semmelhaack werden als erste aus der Sala geworfen.

Ein Auftakt, der verspricht: Diese Staffel wird nicht nur schrill – sondern gnadenlos.