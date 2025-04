Private Fotos geleakt - Tara Tabitha ist stinksauer

Die heimische Reality-Queen erklärt, dass es in Zukunft keine Pärchen-Updates mehr geben wird.

Als Person des öffentlichen Lebens fällt es oft schwer, Privates auch wirklich privat zu halten. Im Falle von Reality-Sternchen Tara Tabitha wurde die Privatsphäre komplett missachtet. Erst kürzlich verriet die Wienerin, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Als sie dann angeblich intime Fotos mit ihm in ihrer Instagram-Story postete, tauchten diese in der Presse auf. Das Problem: Tara teilte diese laut eigenen Angaben nur mit engen Freunden, also nicht öffentlich.

Tara findet Fans respektlos

Für Tabitha ging das zu weit: "Auch als Person des öffentlichen Lebens hat man das Recht auf Privatsphäre", schreibt sie. Sie sei unheimlich enttäuscht, dass diese nicht gewahrt wurde. "In den letzten Tagen, seitdem ich mehr über meine Beziehung teile, wurde meine Privatsphäre immer weniger respektiert. Ihr habt mehr von mir bekommen, und das war nicht genug. Von allen Seiten wurde immer mehr gefordert und gegen meinen Willen veröffentlicht."





Keine privaten Infos mehr

Sie habe kein Vertrauen mehr in ihre Instagram-Community: "Ich werde vorerst nichts mehr teilen und auch nichts mehr erzählen", heißt es weiter. Auch am 1. April teilte Tara ein witziges Foto von sich und einem Unbekannten mit Löwen-Maske. Die Reality-Queen spielt gerne mit den Emotionen der Fans und polarisiert durch ihre direkte Art. Ob sie nun wirklich einen Freund hat oder nicht, bleibt wohl vorerst ihr Geheimnis.