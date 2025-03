"The 50": Austro-Model Zoe verbringt heiße Nacht mit IHM

Gleich am ersten Tag machte Zoe Saip Nägel mit Köpfen und verbrachte die Nacht mit einem Mitstreiter.

In "The 50" kämpfen 50 Stars und Sternchen um das Preisgeld. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro – diese Summe kann sich bis zum Finale jedoch noch drastisch verändern. Das Geld nimmt allerdings nicht der Gewinner oder die Gewinnerin selbst mit nach Hause, sondern einer der Follower. Aus Österreich sind unter anderen Tara Tabitha und Model Zoe Saip dabei. Letztere ließ schon am ersten Abend ihren animalischen Instinkten Lauf und verbrachte die Nacht im Bett von Kevin alias "Flocke".

Zoe: "Nur 14 Minuten geschlafen"

Als sie in der Früh zu den anderen Mitstreitern dazu stößt, verrät sie: "Habe nur 14 Minuten geschlafen!" Was da wohl in der Nacht besprochen wurde? Offensichtlich steckt für Zoe eine Taktik dahinter, denn Kevin ist nicht der einzige Mann, dem die fesche Wienerin schöne Augen macht. Vielleicht erhofft sie sich so, dass sie den Gewinn für ihre Anhängerschaft einheimsen kann.

Spätestens am 14. April entscheidet sich im Finale dann, ob die Taktik aufgegangen ist...