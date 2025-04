Am 1. April: Reality-Star Tara macht Liebe öffentlich

Die heimische Reality-Queen verrät jetzt, wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

Vergangenes Jahr überraschte Richard Lugner (†91) genau am 1. April mit seinem Liebes-Comeback mit Simone, dieses Jahr ist es Tara Tabitha, die am Tag der Aprilscherze mit Liebes-News aufwartet. Vor Kurzem gestand die heimische Reality-Queen, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich bei einem Dreh.

Tara: "Gehen schon einige Monate gemeinsam durchs Leben"

Auf Instagram schreibt sie jetzt: "Ihr habt es ja schon vermutet, und die Gerüchte sind wahr - ich habe meinen Schatz tatsächlich bei den Dreharbeiten für 'The50' kennengelernt! Ich war aber leider nicht so lange dabei, deshalb hat es erst ein paar Monate später gefunkt - nun gehen der Löwe und ich aber schon einige Monate gemeinsam durchs Leben, und möchten es auch so langsam mit euch teilen", schreibt sie.





Aprilscherz?

Die Fans sind komplett aus dem Häuschen: "Freut mich so für euch", "wünsche euch das Beste" und "bin gespannt" lauten einige der Kommentare unter dem Foto, das den Tara "Boy" allerdings nur mit Maske zeigt. Jetzt fordern viele: "Sag uns, wie er ohne Maske aussieht." Tabitha beschwichtigt ihre Follower: "Das folgt alles bald", schreibt sie. Vorsicht! Es handelt sich bei dem Posting ziemlich sicher um einen Aprilscherz.