Tara Tabitha spricht über Date: "Sonst habe ich wieder drei Jahre keinen Sex"

Die heimische Reality-Queen hat eineinhalb Monate nach der letzten Pleite wieder einen neuen Mann an der Angel.

Vor 15 Jahren sorgte sie gemeinsam mit weiteren Jugendlichen und ihren feuchtfröhlichen Party-Exzessen für Kopfschütteln, doch Tara Tabitha schaffte es mit ihrer eigenen Sendung und legendären Momenten zur heimischen Reality-TV-Ikone. Auch die Deutschen haben sie mittlerweile für sich entdeckt und spätestens seit dem Dschungelcamp im Jahr 2022 ist sie einer breiten Masse bekannt.

Turbulentes Liebesleben

Taras Dating-Leben war schon immer turbulent - bis heute hat sie nicht den "Mr. Right" gefunden, sorgt aber mit ihren Geschichten für Unterhaltung. Jetzt lässt sie wieder aufhorchen. In einem Interview auf Instagram erzählt sie, dass ihre letzte "Situationship", die im Dezember noch aktuell war, auch schon wieder vorbei ist. "Der Herr war nicht ganz so Single, wie er vorgegeben hat zu sein", erklärt sie.

Drei Jahre ohne Dates

Für Tara sei das aber nach zwei Monaten schon wieder vergessen. "Es geht mir gut und ich date wieder, sonst hab ich ja wieder drei Jahre keinen Sex und das braucht ja auch keiner." Ob es jemanden in der engeren Auswahl gibt? "Ja, es gibt schon jemanden. Hoffentlich läuft es besser." Das neue Objekt der Begierde sei ebenfalls aus der "Reality-Bubble" und man kenne einander schon länger.

Taras Fans feiern ihre ehrliche und authentische Art. "Ich finde sie so lieb. Bei 'Reality Backpackers' hat man nochmal richtig gesehen, was für ein feiner Mensch sie ist'", schreibt eine. "Sie hat nur das Beste verdient", schreibt eine andere.