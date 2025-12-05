Alles zu oe24VIP
Andreas Herzog, Toni Polster und Dr. Bohl
© Maximilian Lottmann

Charity-Aktion

Prominente Nikolo-Helfer beschenken Kinder

05.12.25, 13:54
Ein außergewöhnlicher Anblick am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: Gleich drei Nikoläuse verteilten prall gefüllte Sackerln –  hinter den weißen Rauschbärten verbargen sich keine Geringeren als Fußballlegenden Toni Polster und Andi Herzog sowie Comedian Dr.Bohl.  

Gemeinsam sammelten sie Spielzeugspenden, während Kinder im Gegenzug ein kostenloses Nikolosackerl und ein stimmungsvolles Adventkonzert von Bernhard Fibich erhielten. Doch das war erst der Anfang: Im Anschluss besuchten die drei Nikoläuse das Mutter Kind-Hause Arbeitergasse und brachten dabei nicht nur das Spielzeug, sondern erfüllten auch viele persönliche Wünsche der Bewohnerinnen mit Geschenken von Amazon. Die dort ansässigen Familien erlebten eine echte Weihnachtsüberraschung: Drei prominente Nikolaushelfer brachten schwere Jutesäcke, warme Worte und viel Freude mit sich – und einen Moment, in dem Sorgen für kurze Zeit in den Hintergrund rückten.

Des Weiteren wurden im Auftrag von Amazon auch die Bewohnerinnen von drei anderen Mutter-Kind-Häusern, dem mobil betreuten Wohnen sowie Startwohnungen der St. Elisabeth-Stiftung beschenkt und ein unvergesslicher Nikolausabend geschaffen. Die Geschenke wurden liebevoll von Amazon-Mitarbeitern in Wien eingepackt und über die Initiative "Amazon Local Good" transportiert – damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Nikolaus frei Haus – 200 Geschenke, 5.000 Euro Wert, Herzen voller Freude

Im Rahmen der Amazon-Nikolausaktion – bei der österreichweit auch 100 Familien private Nikolausbesuche gewannen – überbrachten die drei Prominenten Geschenke im Wert von 5.000 Euro. Von pädagogisch wertvollem Spielzeug über Play-Doh bis hin zu Werkbänken und Barbies – die Geschenke sorgten für leuchtende Augen, staunende Gesichter und herzerwärmende Momente.

