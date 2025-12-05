Trennung von Anna-Maria Ferchichi und Affären-Gerüchte: Jetzt spricht Bushido!

Der Rapper schildert im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", wie die Entfremdung seiner Ehefrau aus seiner Sicht abgelaufen ist.

Nach 15 Jahren Ehe haben Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) vor kurzem öffentlich gemacht, dass sie sich räumlich getrennt haben. In ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ sprechen die beiden nun offen über die Hintergründe ihrer Entscheidung.

Bereits vor rund einem halben Jahr sei beiden klar geworden, dass sich die Beziehung in ihrer bisherigen Form nicht weiterführen lasse. Bushido beschreibt, wie er die zunehmende Distanz seiner Frau wahrgenommen habe: „Du warst immer verplant. Ich bin da nicht so hinterhergekommen. Wenn ich aufgewacht bin, warst du schon unterwegs. Die Sportsachen, die zu ganz wenig Zeit geführt haben. Und wenn dann mal Zeit war, dann hieß es: 'Ich gehe noch dahin, ich gehe essen, ich mache noch dies.'“

Rückzug war für Bushido spürbar

Der Rapper habe sich gewünscht, mehr Zeit mit Anna-Maria verbringen zu können, merkte jedoch früh, dass sie darauf nicht mehr einging: „Ich habe das wahrgenommen, dass du dich zurückziehst. Ich wollte das nicht wahrhaben, aber ich habe das relativ früh gespürt. Ich hab halt ganz krass gemerkt, dass du es nicht konntest, auf der einen Art und Weise. Ich habe es immer mal wieder probiert und dann habe ich auch gemerkt, du wolltest es nicht mehr.“

Neben der emotionalen Distanz belastete auch der unterschiedliche Tagesrhythmus der beiden die Ehe: „Wir sind ja allein von unserem Biorhythmus her so unterschiedlich. Es sind vielleicht drei Stunden, aber das reicht schon. Das ist ein ganz großes Problem“, so Bushido.

Trotz der räumlichen Trennung verbringen Anna-Maria und Bushido im Alltag weiterhin viel Zeit miteinander – vor allem wegen ihrer gemeinsamen Kinder. Dabei zeigen sie, dass die Verbindung zwischen ihnen trotz allem nicht verloren ist. Die achtfache Mutter betont im Interview mit RTL, dass die körperliche Anziehung zwischen ihnen weiterhin „enorm“ sei.

Affäre?

Kurz nach der räumlichen Trennung kamen Affären-Gerüchte rund um Anna-Maria und den Reitlehrer der Kinder auf. Bushidos Gattin dementierte diese jedoch sofort.