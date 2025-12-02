Alles zu oe24VIP
Bushido und Anna Maria
© Getty

Aus

Bushido und Anna-Maria: Das ist der tragische und etwas eigenartige Trennungsgrund

02.12.25, 09:41
Das einstige Traumpaar möchte wieder zueinander finden.

Lange war es geheim: Seit Sommer sollen sie  bereits getrennt sein, nun haben sie es in der Öffentlichkeit  verkündet: Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) legen eine Beziehungspause ein.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido
© Getty Images

Beide wollen durch die Trennung wieder zueinander finden, heißt es gegenüber deutschen Medien. „Wir waren halt ein bisschen, wie sagt man, wie in so ’ner Sackgasse. Es geht halt so nicht weiter. Und deshalb habe ich das eigentlich auch nicht als Trennung gesehen, sondern als momentanen Zustand", So Anna-Maria.

© Getty

Umzug

Das Paar lebt derzeit noch mit seinen acht Kindern in Dubai. Doch der Umzug nach Deutschland steht unmittelbar bevor. Dort werde Anna-Maria in einem Haus wohnen, Bushido in einer Wohnung. Gemeinsames Frühstück und Abendessen soll es weiterhin geben. Man wolle nicht gemein zueinander sein, sondern den Blick wieder füreinander finden. 

Haben aufgehört zu streiten

Nun äußerte sich Anna-Maria zu den Gründen der Trennung (auf Zeit). Und die sind traurig: "Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren." Denn: "Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind. Wir haben halt wenig Privatsphäre. Ob es Bodyguards sind, ob es Fahrer sind, ob es Nannys oder Kinder sind. Wir haben eine riesige Entourage um uns herum." 

Sie wollen einander und einer möglichen neuen gemeinsamen Liebe Raum und Zeit geben, so die Frau von Bushido.

