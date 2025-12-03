"Kleiner Penner": Anna-Maria Ferchichi schießt gegen Pietro Lombardi

Lombardi äußerte seine Meinung zur vorläufigen Trennung von Bushido und Anna-Maria Ferchichi. Jetzt wehrt sie sich gegen den Sänger.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Als Anna-Maria Ferchichi (44) jüngst auf Instagram die Trennung von Rapper Bushido (47) öffentlich machte, gerieten die Fans ins Wanken. "Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern", schrieb die achtfache Mutter nüchtern – doch der Post löste ein gewaltiges Echo aus.

Mehr lesen:

Zu den ersten Reaktionen gehörte ein Seitenhieb von Bushidos DSDS-Vorgänger Pietro Lombardi (33), der die Trennung mit einem spitzen Kommentar kommentierte. Jetzt holt Anna-Maria erneut aus – und nutzt ihren Podcast, um klar zu machen, was sie von Pietros Stichelei hält.

„Dieser kleine Penner“ – Anna-Maria Ferchichi schlägt zurück

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim“ spricht sie offen darüber, wie sehr sie einige Reaktionen auf ihre Trennung irritiert haben. Zunächst bleibt sie allgemein, ärgert sich über Influencer, die nach Beziehungsenden impulsiv zu drastischen Maßnahmen greifen. "Wir machen keine Übersprungshandlungen. Wir löschen unsere gemeinsamen Posts bei Instagram nicht – so wie manche andere das immer machen", erklärt sie im Gespräch mit Podcast-Partnerin Kim.

Doch dann wird sie überraschend deutlich: "Dieser kleine Penner, ey, ich schwör's dir. P.L." Der Konflikt zwischen Lombardi und der Familie Ferchichi schwelt nicht erst seit gestern. Im November 2024 wurde Pietros Vertrag als DSDS-Juror nicht verlängert – kurz darauf übernahm Bushido seinen Platz. Eine Entscheidung, die offenbar bis heute nachhallt.

Anna Maria Ferchichi postete emotionale Worte auf Instagram. © Instagram

Ein Seitenhieb, der nachwirkt

Nachdem Pietro nach der Trennung erneut gegen Bushido stichelte, reagierte Anna-Maria auch auf Instagram – und ließ keinen Zweifel an ihrer Meinung:

"Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt."

Mit ihren deutlichen Worten zeigt die Mutter von acht Kindern, dass sie trotz Trennung zu Bushido weiterhin klar Stellung bezieht – und dass sie bereit ist, öffentlich zu verteidigen, was ihr wichtig ist.