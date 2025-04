Tara Tabitha zeigt, wie viel Hass ihr im Internet zu teil wird und fragt, was sich Menschen dabei eigentlich denken.

So ziemlich jeder, der in der Öffentlichkeit steht und ein Profil in den sozialen Netzwerken hat, wird im Laufe seiner Karriere einmal die schmerzliche Erfahrung machen, dass Menschen mit Hasskommentaren auf gewisse Beiträge reagieren. Eine, die ein Lied davon singen kann, ist Tara Tabitha. Die heimische Reality-Queen muss sich fast täglich mit Hass im Netz auseinandersetzen.

Widerliche Kommentare

Jetzt postete sie ein Best-of der widerlichsten Bemerkungen: "Grauslich diese Frau", "vielleicht ein Ladyboy" und "boah, aus welchem Loch haben sie das alte Reality-Schlachtross denn gezogen?", lauten einige der Kommentare. Ein User wirft ihr gar Prostitution vor.





Tara darf sich allerdings freuen, denn sie hat auch eine starke Community, die sie auf Instagram unterstützt und gegen die Hater verteidigt. "Liebe Tara, das ist nichts anderes als Neid. Das liegt ganz klar auf der Hand. Du bist authentisch, hübsch, diszipliniert und alles, was sich die meisten wünschen, aber nicht auf die Reihe bekommen. Bleib wie du bist", schreibt zum Beispiel eine Followerin.

Rückendeckung

Tara möchte dennoch wissen: "Ist das wirklich normal? Fühlen sich Menschen wirklich gut dabei, solche Sachen zu schreiben? Was denkt man, was das in mir auslöst, solche gemeinen und ekelhaften Sachen über mich und mein Aussehen zu lesen? Bin echt sprachlos gerade."