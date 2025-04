Kim Kardashian sorgt mit Unten-ohne-Fotos für Aufregung

Die Reality-Queen auf den Spuren von Kanye Wests nunmehriger Ex Bianca Censori.

Reality-Queen Kim Kardashian (44) hielt sich, wenn es um Bekleidung geht, immer an das Motto: Weniger ist mehr. Jetzt präsentierte sie sich auf Instagram aber gar unten ohne. Oben herum trug sie nur eine Art Pelz-Gürtel, der ebenfalls gerade einmal das Notwendigste verdeckt. Ihre Beine sind angewinkelt und es bleibt wenig Raum für Fantasie. Will sie mit den Bildern etwa auch Kanye Wests nunmehrige Ex Bianca Censori provozieren?

Seitenhieb gegen Censori

Der Rapper und seine Gattin sorgten immer wieder für Nackt-Skandale. Einmal lief Bianca gar ohne Kleidung über den Red Carpet. Gerade wurde bekannt, dass sie Kanye verlassen hat. Der Musiker besingt die Trennung in seinem neuen Song "BIANCA". Für Kim scheint das eine Genugtuung zu sein.

Negative Kommentare

Die Unten-ohne-Bilder sorgen bei den Fans für Wirbel: "Geschmacklos" und "Wie viele Tiere werden für deine Kleidung geschlachtet?" lauten zwei der negativen Kommentare. Viele Follower sind sich einig, dass Kardashian mit diesen Bildern zu weit geht. Dass sie unten herum nicht bekleidet ist, ignorieren die meisten dabei sogar.