Kanye West bereut Kim Kardashian "geschwängert" zu haben

Der Rapper teilte in einem Interview erneut über seine Ex-Frau aus und sorgte damit für Wirbel.

Kanye West machte während seines Interviews mit DJ Akademiks ein schockierendes Geständnis über seine frühere Ehe mit Kim Kardashian und die gemeinsamen Kinder. Während eines verstörenden einstündigen Gesprächs, das am Sonntag auf YouTube hochgeladen wurde, sagte der 47-jährige Rapper, der sich jetzt Ye nennt, dass er es bedauere, seine Ex-Frau Kim, 44, geschwängert zu haben.

Ye: "War mein Fehler"

"Das war mein Fehler“, sagte er. Ich wollte nach den ersten zwei Monaten unserer Beziehung keine Kinder mit dieser Person haben, aber das war nicht Gottes Plan. Ich habe nicht das Eigentum an Namen und Bild, oder zumindest 50:50 mit meinen Kindern“, sagte er an einer Stelle und bezog sich dabei auf den ‚nuklearen‘ Krieg zwischen ihnen wegen ihrer zwei Söhne und zwei Töchter.





West und Kardashian waren zuvor sechs Jahre lang, von 2014 bis 2021, verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm. "Meine Kinder sind Berühmtheiten und ich habe nicht das Sagen“, sagte West in dem Akademiks-Interview. Kürzlich nahm der Chicagoer Kardashian in einer Reihe von Tweets ins Visier, in denen er sagte, dass es ihn störe, dass eine weiße Frau die Kontrolle über seine schwarzen Kinder habe.

Ye sorgt immer wieder für Wirbel

Die Kommentare des 24-fachen Grammy-Preisträgers gegen Kardashian waren eine Reaktion auf eine geplante musikalische Zusammenarbeit zwischen ihrer Tochter North und dem Rapper Playboi Carti, die er ablehnt. In der Zwischenzeit hatte West am Wochenende zuvor einen neuen Song mit North und Diddy veröffentlicht - ein Projekt, das zu einer Quelle wütender Auseinandersetzungen zwischen West und Kardashian geworden ist.





Später wurde berichtet, dass Kardashian einen der Besuche von North bei West abrupt beendete, als sie erfuhr, dass Andrew Tate, der in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagt ist, anwesend sein würde.