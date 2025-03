Khloé Kardashian fühlt sich wie "neugeboren"

Wie es klingt, ist das Sexleben von Khloé Kardashian nicht vorhanden.

In der neuen Folge "Die Kardashians" reist die Kardashians nach Italien, um ein Andrea-Bocelli-Konzert zu besuchen. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurde auch über die ganzen hochklassigen Männer, welche bei der Show dort sein werden, geredet und über eine Idee geredet.

Nicht vorhanden

Ihr Haarstylist Chris Appleton schlug vor: "Lass uns Khloé flachlegen." Khloé antwortet darauf: "Du bist besessen davon zu wissen, dass ich keinen Sex hatte ... Er liebt es, dass ich seit so vielen Jahren keinen Sex mehr hatte."

Sie gab zu: "Ich war nur schon lange nicht mehr intim, also fangen wir wieder von vorne an. Wiedergeboren." Danach scherzt Khloé, wie ihr zukünftiges Dating-Leben aussehen wird. Sie sagte: "Auf Instagram habe ich jemanden gesehen, der den Eiffelturm, etwas zu essen und ein Handy geheiratet hat, also könnte ich das in den nächsten Jahren sein. Etwas wie mein Bett zu heiraten, das wäre so schön. Und du wirst nicht zurückreden."

Seit ihrer Trennung von Tristan Thompson konzentriert sich Khloé nur noch auf ihre Kinder. Ihr Liebesleben war nebensächlich. Im Jänner erzählte Khloé noch: "Ich gehe nicht aus, weil die Beziehung zu meinen Kindern alles für mich ist."