Wolfgang Puck: "Arnie liebt Schnitzel und Apfelstrudel"

Es hat einen Stern am "Walk Of Fame" in Hollywood, bekocht die Stars in der Oscar-Nacht und wurde jetzt bei einem Kurzbesuch in seiner alten Heimat Österreich erneut ausgezeichnet. Mit oe24 plauderte Wolfgang Puck am Seeufer über sein Leben.

Am schönen Wörthersee traf oe24 Hollywood-Starkoch Wolfgang Puck zum Talk über sein Leben, seine Freunde und Hollywood.

Wolfgang Puck © Tischler ×

Oe24: Lieber Wolfgang, mit 75 Jahren kommst du zurück nach Österreich, erhältst den Werzers Award. Du hast einen Stern am Walk Of Fame in Hollywood. Jetzt wirst Du hier ausgezeichnet. Was bedeutet dir der Award hier in Österreich?

Wolfgang Puck: Für mich ist wirklich wichtig, in der Heimat eine kleine Anerkennung zu finden dafür, was man wirklich im Ausland tut und hoffen, dass es auch für die Österreicher gut ist, überhaupt für die jungen österreichischen Köche, dass die sagen können: „Oh, der Wolfgang, wenn er es schafft, kann ich das auch machen“.

Hans-Werner Frömmel und Wolfgang Puck © Tischler ×

Oe24: Du bist aus Sankt Veit an der Glan. Wie kam es dazu, dass du nach Hollywood gekommen bist?

Puck: Ich bin von Sankt Veit nach Villach in die Lehre und dann von Villach nach Frankreich. Und nachher zuerst noch in Indianapolis und seit 1975 jetzt bin ich in Los Angeles, weil das Filmgeschäft dort ist. Für mich ist es eine wunderbare Stadt.

Oe24: Du hast jetzt über 70 Restaurants auf der ganzen Welt verstreut. Behält man da noch den Überblick?

Puck: Ja, man hat, man braucht halt sehr gute Leute, die mit mir arbeiten. Ich habe Leute, die sind schon 45 Jahre bei mir und inzwischen auch deren Kinder. Es ist interessant, dass man wirklich ein Leben lang so viel für Leute machen kann. Zum Beispiel haben wir da Küchenchef in Bahrain, der ist seit 18 Jahren, seit wir aufgemacht haben, bei uns.

Wolfgang Puck zaubert Oscar-Menü © Getty ×

Oe24: Was macht die Faszination gerade der Amerikaner an Wiener Schnitzel aus oder kannte man das Wiener Schnitzel vor dir eigentlich in den USA?

Puck: Weil wir die beste Qualität vom Kalbfleisch nehmen und wirklich eher mit dem besten Öl kochen und dann einen guten Salat wie bei uns ein Kartoffelnsalat, Gurkensalat und vielleicht Tomaten oder grünen Salat dazu. Meine Söhne Byron und Alexander waren jetzt Skifahren in Obergurgl haben dort nur Wiener Schnitzel gegessen.

Oe24: Arnold Schwarzenegger zählt ja zu Deinen engen Freunden Was isst er am liebsten?

Puck: Wann immer er zu uns kommt, isst er Wiener Schnitzel und auch unseren Apfelstrudel. Er sagt dann immer, dass er nicht mehr davon essen kann, weil er sonst dick wird.

© Getty Images ×

Oe24: Du bewirtest ja viele Hollywood Stars. Wer ist denn der Anstrengendste, was Extrawünsche angeht?



Puck: Es gibt ehr wenige Leute, die anstrengend sind. Ich habe andere Gäste, die nicht so berühmt sind, die vielleicht anstrengender sind, aber bei den Stars weiß ich genau, was sie wollen. Der Rod Stewart kommt oder die Kardashians kommen und so. Ich weiß genau was die gerne haben, so ist es eigentlich einfach.

Oe24: Zählt auch US-Präsident Donald Trump zu Deinen Gästen?

Puck: Ja, ja, sicher, aber nicht, seit er Präsident ist. Aber schon über die Jahre war er schon oft hier und hat mich auch gefragt schon, ob ich in seiner Show „The Apprentice“ sein möchte. Ich habe damals aber abgelehnt.

Wolfgang Puck mit Ehefrau Gelila © Tischler ×

Oe24: Du bist jetzt 75 Jahre alt. Gibt es etwas, das du noch machen willst, dir ermöglichen willst in dem Leben?

Puck: Vor 7 Jahren habe ich in einem Interview gesagt, dass ich gerne in Harvard studieren möchte, war aber leider nie am College. Fünf Tage später ruft mich der Dean der Harvard Business School an und sagt „Wolfgang, willst du das wirklich?“ und ich habe gesagt, ich kann nicht kommen, ich war nie im College, ich war nie im Gymnasium mit 14 aufgehört in der Schule. Er hat gesagt, das ist egal, ich habe deine Geschichte gelesen. Und ich weiß genau, wir haben die richtige Sache für dich dreimal am Monat über zwei Jahre und ich habe das mitgemacht.