Porno-Wirbel um Kim Kardashian: "Fühle mich sehr schmutzig"

Die Reality-Queen erntet einen Shitstorm - sogar von ihrer eigenen Schwester Khloe und Mutter Kris Jenner.

Kim Kardashian beschloss, ein Eisbad in eine erotische Duschszene zu verwandeln, die in dieser Woche in einer Folge von "The Kardashians" gezeigt wurde. Kim (44), ihre Schwester Khloe und Mutter Kris Jenner beschlossen, mit einem luxuriösen Wohnmobil nach Joshua Tree zu fahren, um dort eine Nacht zu „campen“.

Eisbad wird zu Pornoszene

Der Campingplatz war nicht ganz das, was sie erwartet hatten, mit sehr wenigen Annehmlichkeiten, zu denen offenbar auch keine funktionierende Dusche gehörte. Nach einem Tag auf dem staubigen Campingplatz erklärte Kim, dass sie sich noch nie so schmutzig gefühlt habe und dass sie duschen müsse.

Da das Wohnmobil genauso wenig mit einer Dusche ausgestattet war, beschloss Kim, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und nahm ein Eisbad im Bikini.

Kim Kardashian wäscht sich vor einem Millionenpublikum an intimen Stellen © YouTube

Die Szenen, die sich hier abspielten empfand ihre Schwester Khloe als „unangemessen“. Sie verglich es sogar mit einer Szene aus einem Pornofilm, als die Kameras Kim dabei erwischten, wie sie sich einseifte. "Ich fühle mich sehr schmutzig und ich kann nicht ins Bett gehen, ohne geduscht zu haben“, gestand Kim, während Kris sagte: "Spring in den Pool".

Khloe macht sich lustig

Khloe und Kris sahen zu, wie Kim versuchte, die hölzernen Stufen in das Eisbad hinaufzugehen, aber sie fing an, auszuflippen und wegzulaufen, als Kim schließlich merkte, dass das kleine Licht, das in den Boden gesteckt wurde, ihr Bein berührte. Klhoe machte sich noch lange über die Badeszenen lustig.