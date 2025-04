× Jeff Bezos: Brautkleid-Shopping für Luxus-Hochzeit

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez planen ihre Traumhochzeit für Juni. Die Feierlichkeiten sollen in Venedig stattfinden und eine "Hochzeit des Jahrhunderts" werden. Doch erst wird fleißig eingekauft – und das auf höchstem Luxusniveau.

Bezos, dessen Vermögen auf rund 200 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, und die ehemalige TV-Moderatorin wurden in Mailand beim Shoppen gesichtet. Hand in Hand betrat das Paar unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ein exklusives Dolce-&-Gabbana-Geschäft. Mehrere Stunden verbrachten die beiden in dem Designer-Store, bevor sie mit prall gefüllten Einkaufstaschen wieder herauskamen. Mitarbeiter des Ladens wurden dabei fotografiert, wie sie zahlreiche Tüten nach draußen trugen. Ob Lauren Sánchez ihr Brautkleid dort gefunden hat, bleibt ein Geheimnis. Doch es gilt als wahrscheinlich, dass sie bei der Hochzeit in mehreren luxuriösen, maßgeschneiderten Outfits erscheinen wird.

© Getty ×

Eine Mega-Hochzeit mit VIP-Gästeliste

Die Feierlichkeiten in Venedig versprechen Superlative. Auch wenn der genaue Ort der Zeremonie noch nicht bekannt ist, wird spekuliert, dass Bezos' 500-Millionen-Dollar-Yacht "Koru" eine zentrale Rolle spielen könnte. Schon die Verlobung war spektakulär: Im Mai 2023 hielt Bezos nach fünf gemeinsamen Jahren um die Hand von Sánchez an und schenkte ihr einen Diamantring im Wert von etwa 2,5 Millionen US-Dollar.

Die Gästeliste liest sich wie das "Who is Who" der internationalen Elite. Laut "Daily Mail" werden zahlreiche hochkarätige Prominente erwartet, darunter:

© Getty Images ×

US-Präsident Donald Trump (78)

Microsoft-Gründer Bill Gates (69)

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50)

Popstar Katy Perry (40) mit Verlobtem Orlando Bloom (48)

Ivanka Trump (43) mit ihrem Ehemann Jared Kushner (44)

US-Talklegende Oprah Winfrey (71)

Reality-Star Kim Kardashian (44) mit Mutter Kris Jenner

"Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (50)

© Getty Images ×

Mit einer derart hochkarätigen Gästeliste und einer Location von Weltklasse wird die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez ohne Zweifel zu den spektakulärsten Society-Events des Jahres zählen.