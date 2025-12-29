Flirt-Alarm um Mausi Lugner: "Ich schlafe nackt" – in der Villa von Karl Schweigl

Christina Lugner lässt es zum Jahreswechsel ordentlich krachen. Sie verbringt Silvester erneut bei Karl Schweigl in der Jürgens-Villa. Gemeinsam mit 12 Freunden und "vielen Münchnern in Flirtlaune".

Kitzbühel ist wieder fest in der Hand der Prominenz – und mittendrin: Mausi Lugner. Die Society-Ikone hat sich rechtzeitig vor Silvester in die Gamsstadt begeben und sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Anders als viele ihrer Kollegen wird Mausi die legendäre Rosi-Sonnbergstuben-Party heuer auslassen – doch ihre eigenen Pläne sind mindestens genauso spektakulär.

Die Unternehmerin wird den Jahreswechsel erneut in der Villa ihres engen Freundes Karl Schweigl, besser bekannt als der „Zuckerlbaron“, verbringen. „Wir machen eine Pyjama-Party, aber ich schlafe immer nackt“, verrät Mausi in gewohnt direkter Manier gegenüber oe24. Ob sie damit tatsächlich das Silvesterfest im legendären Eva-Kostüm verbringt, bleibt offen – aber in Kitzbühel ist bei Mausi ohnehin alles möglich.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel © zVg

Flirt-Alarm um Lugner

Die Gesellschaftsvilla von Karl Schweigl ist für die kommenden Tage fest in Mausi-Hand: Rund zwölf Freunde werden dort untergebracht, die Stimmung verspricht ausgelassen und feierfreudig zu werden. Besonders interessant: Mausi selbst ist in Flirtlaune. „Hier sind viele Münchner und die sind alle in Flirtlaune“, schwärmt sie und lässt keinen Zweifel daran, dass sie nicht nur feiern, sondern auch das gesellschaftliche Leben in vollen Zügen genießen möchte.

Obwohl sie die Party auf Rosis Sonnbergstuben auslässt, bleibt der Kontakt zur Szene nicht abgerissen. Mausi besuchte die Szenewirtin bereits am 29. Dezember in der Sonnbergstuben. „Rosi ist leider gestürzt und hat sich den Arm gebrochen“, berichtet Mausi und zeigt sich besorgt um die verletzte Gastgeberin.





Ausschweifende Nächte

Kitzbühel wird in den kommenden Tagen zum Treffpunkt von Glamour, Glanz und gesellschaftlichen Highlights. Während das Hahnenkammrennen 2026 bereits in wenigen Wochen bevorsteht, sorgt Mausi Lugner dafür, dass der Jahreswechsel nicht nur sportlich, sondern vor allem exzessiv und ausgelassen wird. Zwischen Pyjama-Party, nacktem Schlaf und Flirtabenteuern fühlt sich die Baumeister-Ex wohl.

Mausi Lugner und Rosi Schipflinger. © Privat

Für die VIPs, die über Silvester nach Kitzbühel reisen, ist die Stadt ohnehin ein Hotspot für Partys, Pistenaction und gesellschaftliche Highlights. Mit Mausi Lugner als Stimmungsmacherin und Karl Schweigl als Gastgeber dürfte die Villa des „Zuckerlbarons“ zu einem der spannendsten Orte des Jahreswechsels avancieren.