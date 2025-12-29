Arm gebrochen! Kitzbühel-Wirtin Rosi Schipflinger schwer gestürzt

Mausi Lugner ist ihren Gips endlich losgeworden, dafür hat sich jetzt die Szenewirtin von Kitzbühel den Arm gebrochen.

Kitzbühel lockt auch in diesem Winter wieder die Prominenz in den noblen Skiort. Während sich die Stars und Sternchen auf den Skipisten austoben, bereitet man sich auf ausgelassene Festlichkeiten vor: Über Silvester wird unter anderem auf Rosis Sonnbergstuben wieder ordentlich gefeiert – und die Vorfreude ist groß.

In wenigen Wochen steht bereits das Hahnenkammrennen 2026 auf dem Programm, und wie gewohnt werden auch die legendären Sidepartys auf der berühmten Hütte stattfinden. Doch Rosi Schipflinger selbst muss derzeit beim Bewirten der Gäste vorsichtig sein: Sie trägt den Arm in Gips und in einer Schlinge. „Sie ist leider gestürzt“, erzählt Mausi, die selbst erst kürzlich einen riesigen Gips am Bein getragen hat. „Ich habe meinen gigantischen Schuh endlich abgeworfen“, lässt Mausi gegenüber oe24 wissen.

Mausi feiert Silvester nackt

Trotz Verletzung denkt Rosi schon an die Silvesterfeierlichkeiten. Ihre Pläne sind gewohnt extravagant: „Wir machen Pyjama-Party bei Karl Schweigl in der Jürgens-Villa.“ Pyjama wolle sie jedoch keinen tragen, denn "ich schlafe nackt", verrät sie mit einem Augenzwinkern. Schon im vergangenen Jahr verbrachte Lugner die Tage nach Weihnachten beim Zuckerlbaron.

Otto Retzer, Christina Lugner und Karl Schweigl im Dezember 2024 in Kitzbühel © zVg

Kitzbühel bleibt auch in diesem Jahr der Treffpunkt für die Reichen und Schönen – und leider nicht immer ohne Verletzungsrisiko auf wie abseits der Piste.