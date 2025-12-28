Lena Gercke & Vanessa Mai: Heiße Bikini-Grüße aus dem kalten Salzburg-Urlaub

Das deutsche Model ist Stammgast im Bergdorf Priesteregg. Mindestens einmal im Jahr macht Gercke dort gemeinsam mit der Familie Urlaub.

Während Lena Gercke auf der Skipiste noch für amüsierte Kommentare sorgte, präsentiert sich das Topmodel nun von einer deutlich glamouröseren Seite. Nach ihrem eher unbeholfenen Ausflug auf zwei Brettern meldete sich die ehemalige „GNTM“-Gewinnerin aus dem Salzburger Urlaub zurück – diesmal mit sonnigen Bikini-Grüßen, die ihre Anhänger sofort in Begeisterung versetzten. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 37-Jährige in einem eleganten weißen Zweiteiler, mit Sonnenbrille auf der Nase, am Badesteg eines luxuriösen Chalets in Leogang. Ob sie sich dabei auch ins kühle Wasser gewagt hat, ließ Gercke allerdings offen.





Der Urlaubsgruß kommt nicht von ungefähr: Lena Gercke ist eine ausgewiesene Liebhaberin Österreichs und verbringt immer wieder gerne Zeit in der Region. Das Chalet-Hotel in Leogang ist ihr und ihrer Familie daher längst vertraut. Die Aufnahmen im Bikini verdeutlichen, dass sie sich dort sichtlich wohlfühlt – und einmal mehr ihre Topmodel-Pose souverän beherrscht.





Nicht nur Gercke genießt derzeit den Luxus des Wellnesshotels. Auch Schlagerstar Vanessa Mai verweilt momentan in dem Chalet und sorgt mit Aufnahmen aus dem Jacuzzi für Aufsehen. Die Sängerin präsentiert sich dabei ungewohnt freizügig und lässt ihre Fans gleichermaßen staunen wie jubeln.