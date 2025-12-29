Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype
© Netflix

Finale der Kultserie

„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype

Von
29.12.25, 11:05
Teilen

Am 1. Jänner läuft die 50. und allerletzte Folge von “Stranger Things“. Der Hype übertrifft schon jetzt alle Erwartungen.

1. Jänner 2 Uhr früh, also genau 2 Stunden nach der „Pummerin“ folgt der nächste Neujahrskracher. Mit der 128 Minuten (!) langen Episode „Zurück in die reale Welt“ feiert die Kultserie „Stranger Things“ ihr Grande Finale. Nach 49 Episoden, die bislang 81 relevante TV-Preise einfuhren und alle Streamingrekorde brachen, liefert Netflix den spielfilmlangen Abschied. Und das laut dem Showrunner-Duo Matt und Ross Duffer mit dem "brutalsten Tod der ganzen Serie“.

„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype
© Netflix

„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype
© Netflix


Der Hype übertrifft schon jetzt alle Erwartungen: Der Staffel-Start im November kam auf über 8,46 Milliarden Sehminuten in der ersten Woche. Die seit 26.Dezember verfügbaren Folgen „Der Stromschlag“), „Die Flucht von Camazotz“ und „Die Brücke“ stürmten sofort wieder an die Spitze der Netfilix-Charts. Dazu gibt’s auch einen unrühmlichen Rekord: laut Torrentfreak.com war „Stranger Things“ nämlich die am häufigsten illegal heruntergeladene Serie des Jahres 2025.

„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype
© Netflix

„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype
© Netflix

Die Kritiker sind schon vor dem Grande Finale von der fünften Staffel begeistert, „die dichtesten Episoden der gesamten Serie“ freut sich „IGN!“ „Höchst sehenswert“ gibt sich „Gamesradar“ begeistert und „Collider“ jubelt gar von „Laut und schwindelerregend“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden