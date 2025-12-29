„Laut und schwindelerregend“ - „Stranger Things“ sorgt für neuen TV-Hype

Am 1. Jänner läuft die 50. und allerletzte Folge von “Stranger Things“. Der Hype übertrifft schon jetzt alle Erwartungen.

1. Jänner 2 Uhr früh, also genau 2 Stunden nach der „Pummerin“ folgt der nächste Neujahrskracher. Mit der 128 Minuten (!) langen Episode „Zurück in die reale Welt“ feiert die Kultserie „Stranger Things“ ihr Grande Finale. Nach 49 Episoden, die bislang 81 relevante TV-Preise einfuhren und alle Streamingrekorde brachen, liefert Netflix den spielfilmlangen Abschied. Und das laut dem Showrunner-Duo Matt und Ross Duffer mit dem "brutalsten Tod der ganzen Serie“.

© Netflix

© Netflix



Der Hype übertrifft schon jetzt alle Erwartungen: Der Staffel-Start im November kam auf über 8,46 Milliarden Sehminuten in der ersten Woche. Die seit 26.Dezember verfügbaren Folgen „Der Stromschlag“), „Die Flucht von Camazotz“ und „Die Brücke“ stürmten sofort wieder an die Spitze der Netfilix-Charts. Dazu gibt’s auch einen unrühmlichen Rekord: laut Torrentfreak.com war „Stranger Things“ nämlich die am häufigsten illegal heruntergeladene Serie des Jahres 2025.

© Netflix

© Netflix

Die Kritiker sind schon vor dem Grande Finale von der fünften Staffel begeistert, „die dichtesten Episoden der gesamten Serie“ freut sich „IGN!“ „Höchst sehenswert“ gibt sich „Gamesradar“ begeistert und „Collider“ jubelt gar von „Laut und schwindelerregend“