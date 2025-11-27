Die ersten Folgen der finalen Staffel von "Stranger Things" sind draußen

Nach Jahren (!) des Wartens war es nun endlich soweit: Die mit Spannung erwartete fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" hat mit der ersten Tranche Folgen gestartet.

© Getty Images

Ausstrahlungen

Ausgabe 1 (vier Folgen) feierte am 27. November Premiere auf Netflix , Ausgabe 2 (drei Folgen) erscheint am 26. Dezember und das Finale wird am 1. Januar veröffentlicht. Jede Ausgabe startet jeweils um 2:00 Uhr MEZ.

© Netflix

Wird mit Knall enden

Die Fans der Serie sind nach den ersten Folgen sehr gehypt und sicher, dass diese Serie mit einem Knall enden wird. Doch es gibt auch Kritikpunkte. So finden viele der Zusehenden die neuen deutschen Synchronstimmen "katastrophal". Dass es eine Änderung gibt, wurde im Vorfeld kommuniziert.

Das sind Kritikpunkte

Auf einigen Seiten wird auch darauf hingewiesen, dass durch die Zeit, die vergangen ist, die Rückblicke komisch wirken. Warum? Weil die Darsteller keine Kinder, sondern mittlerweile junge Erwachsene sind.

Und, es dürfte viele Referenzen geben auf frühere Folgen. Darum wird auch von Seiten des Produktionsteams empfohlen, alte Folgen noch einmal anzusehen, bevor es mit der letzten Staffel weitergeht.

Fazit: Die Hoffnung auf ein besonderes Ende, eines, das in Erinnerung bleibt, tröstet die Fans jetzt noch über die paar Kritikpunkte hinweg.