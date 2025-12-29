Mysteriöses Comeback für Harry Styles nach 2 Jahren Pop-Pause

Harry Styles lässt mit dem "neuen" Song "Forever Forever" die Fanherzen höher schlagen und die Gerüchteküche brodeln. Kommt bald ein neues Album?

Harry Styles hat überraschend auf Youtube einen Konzertmitschnitt veröffentlicht - und damit Diskussionen seiner Fans angefacht. "Ich habe das für euch geschrieben", sagt der Musiker in dem knapp neunminütigen Video, bevor er auf einem Klavier eine Ballade anstimmt. Singen wird Styles in dem Clip nicht. Um den Briten war es lange ruhig - sein letztes Album "Harry's House" erschien im Jahr 2022.

Der über acht Minuten lange und bereits fast 3 Millionen Mal geklickte Clip zeigt die Performance einer bisher unveröffentlichten Klavierstücks mit dem Titel „Forever, Forever“, aufgenommen während des letzten Konzerts seiner „Love On Tour“ am 22. Juli 2023 in Italien. Am Ende ist "Wir gehören zusammen" auf Englisch zu lesen. Weitere Details abgesehen vom Namen der Regisseurin wurden nicht veröffentlicht.

„Ich habe das für euch geschrieben“, sagt Styles auf Italienisch, bevor er die ersten Takte am Flügel spielt. Das Video dokumentiert nicht nur diesen Moment, sondern bettet ihn in eine visuelle Collage rund um das Tourfinale im RCF Arena in Reggio Emilia ein, wo im Sommer 2023 über 100.000 Menschen feierten. Dass just am am letzten Abend der Erfolgstournee "Love On Tour“, die am 8. Juli 2023 auch über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen ließ, ein völlig neuer Song gespielt wurde, der bis dahin nirgends auftauchte und nun in aufwendig produzierter Form veröffentlicht wird, ist selbst für eingefleischte Fans eine Überraschung.

"Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn"

In den Eröffnungsszenen des Videos sieht man Fans in italienischen Straßenszenen: Sie flechten sich gegenseitig die Haare, tauschen selbstgemachte Armbänder und spekulieren über Styles’ Bühnenoutfit des Abends. Man hört sie lachen, singen, tanzen. Szenen, die längst zum festen Bestandteil einer Harry-Styles-Show geworden sind.

Die Fans sind entzückt: "Das fühlt sich zugleich an wie ein Willkommen zurück und ein Abschied", schrieb ein User. "Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn. Das wird entweder das verrückteste Comeback oder der traurigste Abschied aller Zeiten", mutmaßte ein weiterer. "Ihm wurde langweilig, Marathons zu laufen, und dann fiel ihm wieder ein, dass er einen Job hat", witzelte ein anderer.

Spekulationen über neues Album

Im Frühjahr könnte die vierte Platte des Briten erscheinen. Es gibt aber mehr Spekulationen als Informationen. Mittlerweile ist Harry Styles nach seiner Boyband-Karriere bei One Direction fast zehn Jahre solo erfolgreich.