Harry Styles bringt Sexspielzeuge auf den Markt und Fans flippen aus

Harry Styles, der uns schon mit seinen Hits wie „Watermelon Sugar“ heiß gemacht hat, bringt jetzt eine ganz andere Art von „Lust“ auf den Markt: Der Frauenschwarm verkauft jetzt Sextoys!

Viele Promis setzen mittlerweile auf eigene Marken, meist im Bereich Kosmetik oder Mode. Hailey Bieber, Kylie Jenner und Selena Gomez sind nur einige, die mit ihren Beauty-Linien kräftig abräumen. Doch Harry Styles geht einen völlig anderen Weg: Der Popsänger verkauft nun Vibratoren und Gleitgel und sorgt damit für große Begeisterung bei seinen Fans.

Harry Styles sorgt für heiße Nächte

Der Sänger, der mit seinem extravaganten Stil und seiner Offenheit schon immer polarisiert hat, wagt jetzt ein neues Experiment. Anstatt ein weiteres Parfüm oder eine Make-up-Linie zu lancieren, hat er sich dazu entschieden, Sextoys auf den Markt zu bringen. Mit „Pleasing“, seiner Marke, die er 2021 ins Leben rief, ist Harry nun auch im Bereich der sexuellen Wellness aktiv.

Die neue Kollektion umfasst einen doppelseitigen Vibrator, der zu gemeinsamen und individuellen Momenten der Freude einlädt, sowie ein hochwertiges Silikon-Gleitmittel, das das Erlebnis noch intensiver machen soll. Angeboten wird der Vibrator für 68 Dollar, das Gleitgel für 25 Dollar.

Lust und Leidenschaft ohne Tabus

Harry hat dafür mit der Sexualpädagogin Zoe Ligon zusammengetan, um mit dieser neuen Produktlinie eine echte „Sex-positive“-Revolution zu starten. Es geht darum, Lust und Freude zu feiern, ohne Scham und Tabus. In einem verführerischen Video, das auf den Social-Media-Kanälen von „Pleasing“ veröffentlicht wurde, spricht Styles selbst die verlockenden Worte „Please yourself like you mean it!“ und sorgt damit für heiße Fantasien und ein echtes Kribbeln bei seinen Fans.

Harry Styles’ Einstieg in die Welt der Sexspielzeuge mag zwar neu sein, doch wirklich überraschend kommt er nicht. Schon in seiner Musik hat der Popstar immer wieder klargemacht, wie wichtig ihm Lust und Verführung sind. 2021 bestätigte er schließlich, dass sein Hit „Watermelon Sugar“ ganz eindeutig vom weiblichen Orgasmus handelt.

Fans rasten aus

Die Reaktionen auf die neuen Produkte von Styles sind bereits jetzt überwältigend! In sozialen Netzwerken überschlagen sich die Fans vor Begeisterung.

Am 25. Juli ist es soweit, dann startet die exklusive Produktreihe. Aktuell ist „Pleasing“ nur in den USA und Großbritannien erhältlich. An einer globalen Expansion wird aber bereits gearbeitet. Ob und wann wir auch in Österreich in den Genuss des sexy Harry-Spielzeugs kommen, bleibt abzuwarten – aber eines ist sicher: Die Nachfrage ist da!